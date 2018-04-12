EKSİK YOK, 2 OYUNCU SINIRDA!

Süper Lig’de kalan son 6 maçın 3’ünü deplasmanda 2’sini ise şampiyonluk mücadelesi veren takımlara karşı oynayacak Yeni Malatyaspor, kritik viraja cumartesi günü karşılaşacağı Alanyaspor müsabakasıyla girecek. Geride kalan haftalarda topladığı 37 puanla orta sıralardaki yerini koruyan sarı-kırmızılılar Akdeniz temsilcisi karşısında alacağı 3 puanla zor maçlar öncesinde rahat nefes almak istiyor. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde dün taktik bir çalışma yapan Yeni Malatyaspor’da Alanya karşısında eksik oyuncu bulunmazken, Adem Büyük ve Emanuel Dening kart sınırında yer alıyor. Antrenmanlarda geçen haftaki Başakşehir maçının kadrosundan farklı olarak sadece Azubuike’yi Rahman’ın yerine kadroya monte ederek, Alanyaspor müsabakasında sahada oynanacak taktik anlayışını uygulatan Bulut’un, kritik haftalar öncesinde oyuncularını kart görmemeleri konusunda uyardığı öğrenildi. Alanyaspor karşısında açık ve baskılı oynayacaklarını futbolcularına anlatan Bulut’un, orta saha oyuncularına önde baskı kurmaları talimatı verdiği de belirtildi.

GAZİLERDEN MORAL ZİYARETİ

Öte yandan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi, Yeni Malatyaspor’un antrenmanını ziyaret ederek kalan maçlarda teknik heyet ve futbolculara başarılar diledi. Teknik Direktör Erol Bulut ve futbolcularla tek tek tokalaşarak bir süre sohbet eden yöneticiler daha sonra takımla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Teknik Direktör Erol ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, millet olarak şehit ve gazilere minnettar olduklarını ifade etti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi