Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109582
ALTIN
179.662
DOLAR
4.1402
STERLİN
5.8776
EURO
5.1212

EKSİK YOK, 2 OYUNCU SINIRDA!

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 29. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kendi saha ve seyircisi önünde rakibi karşısında galip ayrılmak isteyen sarı-kırmızılılarda eksik oyuncu bulunmazken, zorlu Beşiktaş maçı öncesinde ise takım kaptanı Adem Büyük ve Emanuel Dening kart sınırında yer alıyor.

EKSİK YOK, 2 OYUNCU SINIRDA!

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 29. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kendi saha ve seyircisi önünde rakibi karşısında galip ayrılmak isteyen sarı-kırmızılılarda eksik oyuncu bulunmazken, zorlu Beşiktaş maçı öncesinde ise takım kaptanı Adem Büyük ve Emanuel Dening kart sınırında yer alıyor.

12 Nisan 2018 Perşembe 11:22
EKSİK YOK, 2 OYUNCU SINIRDA!

Süper Lig’de kalan son 6 maçın 3’ünü deplasmanda 2’sini ise şampiyonluk mücadelesi veren takımlara karşı oynayacak Yeni Malatyaspor, kritik viraja cumartesi günü karşılaşacağı Alanyaspor müsabakasıyla girecek. Geride kalan haftalarda topladığı 37 puanla orta sıralardaki yerini koruyan sarı-kırmızılılar Akdeniz temsilcisi karşısında alacağı 3 puanla zor maçlar öncesinde rahat nefes almak istiyor.  Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde dün taktik bir çalışma yapan Yeni Malatyaspor’da Alanya karşısında eksik oyuncu bulunmazken, Adem Büyük ve Emanuel Dening kart sınırında yer alıyor. Antrenmanlarda geçen haftaki Başakşehir maçının kadrosundan farklı olarak sadece Azubuike’yi Rahman’ın yerine kadroya monte ederek, Alanyaspor müsabakasında sahada oynanacak taktik anlayışını uygulatan Bulut’un, kritik haftalar öncesinde oyuncularını kart görmemeleri konusunda uyardığı öğrenildi. Alanyaspor karşısında açık ve baskılı oynayacaklarını futbolcularına anlatan Bulut’un, orta saha oyuncularına önde baskı kurmaları talimatı verdiği de belirtildi.

GAZİLERDEN MORAL ZİYARETİ

Öte yandan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi, Yeni Malatyaspor’un antrenmanını ziyaret ederek kalan maçlarda teknik heyet ve futbolculara başarılar diledi. Teknik Direktör Erol Bulut ve futbolcularla tek tek tokalaşarak bir süre sohbet eden yöneticiler daha sonra takımla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Teknik Direktör Erol ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, millet olarak şehit ve gazilere minnettar olduklarını ifade etti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
29. HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI
29. HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI
DEPLASMANDA SEVK!
DEPLASMANDA SEVK!
CİSSOKHO 3 PUANA VURGU YAPTI!
CİSSOKHO 3 PUANA VURGU YAPTI!

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim