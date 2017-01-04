Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Side’de sürdüren Yeni Malatyaspor’da teknik adam İrfan Buz BUSABAH’a özel açıklamalarda bulundu. Konakladıkları otel ve sahaların verimli bir kamp için elverişli bir ortam oluşturduğuna dikkat çeken Buz, “Kamp ortamımıza baktığımızda, gerçekten kaliteli bir ortamla karşılaştık. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Futbolcu kardeşlerimiz gayet azimli bir şekilde başladı kampa. İnşallah düzgün bir şekilde burada kampımızı tamamladıktan sonra ilk müsabakamız olan Sivas müsabakamıza çıkacağız. Takımın durumuna baktığınız zaman dediğim gibi futbolcu kardeşlerimiz iyi çalışıyor” diye konuştu.



2 MEVKİYE ACİL ADAM ALMALIYIZ

Transferdeki son durumla ilgili bilgi veren Buz, “Transferle ilgili zaten biliyorsunuz, ilk transferimiz gerçekleşti. Daha transferlerimiz olacak. Şu an iki mevkie acilen takviye lazım. Onlarla irtibat halindeyiz. Fakat dediğim gibi önemli olan burada takım halinde iyi hazırlanmak. Bizde bunu yapacağız ve yapmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar ligin ikinci yarısında iyi bir müsabaka çıkarma ve 3 puanla başlama adına bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

FATİH AVCI