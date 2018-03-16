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EKOLOJİK DENGENİN ÖNEMİ ANLATILDI

“Yaşam İçin Sağlık, Sağlık İçin Spor Projesi” kapsamında Malatya Esktrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından 350 öğrenciye doğa ve dağcılık temel eğitimi dersleri verildi.

EKOLOJİK DENGENİN ÖNEMİ ANLATILDI

“Yaşam İçin Sağlık, Sağlık İçin Spor Projesi” kapsamında Malatya Esktrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından 350 öğrenciye doğa ve dağcılık temel eğitimi dersleri verildi.

busabahh
busabahh
16 Mart 2018 Cuma 14:12
EKOLOJİK DENGENİN ÖNEMİ ANLATILDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Yaşam İçin Sağlık, Sağlık İçin Spor” projesi kapsamında Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından Mahmut Çalık Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 350 öğrenciye doğa ve dağcılık temel eğitimi dersleri verildi. İki gün süren eğitimlerde öğrencilere ekolojik dengenin önemi ve kamp yaşamıyla ilgili pratik bilgiler paylaşıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Malatya Esktrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mahir Karaya şu bilgileri verdi: “ Kulübümüze üye 4 eğitmen görevli arkadaşımızın nezaretinde teorik ve videolu görüntüler eşliğinde öğrencilere sunum gerçekleştirdik. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği eğitimler son derece verimli geçti. Çocuklarımıza iki gün boyunca doğa ve çevre duyarlılığı, temel dağcılık eğitimlerini anlattık. Gün içerisinde toplam 8 seans olmak üzere her seans 45’er dakika sürdü. Çadır kurma, tırmanış, dağcılıkla ilgili ilk olarak bilinmesi gerekenleri paylaştık. Dağcı insanların öncelikle doğaya ve çevreye saygılı olması gerektiğini öğrendiler. Ekolojik dengenin önemiyle ilgili bilgiler paylaştık. Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayarak çevreye duyarlı olmaları hususunda kendilerine bir nebze yardımcı olduk. Gelecek ay içerisinde ise bu eğitimlerin uygulamalı halini Gündüzbey’de kamp alanında gerçekleştireceğiz. Ayrıca kulüp olarak Pazar günü geniş katılımla 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü vesilesiyle Levent Vadisi’nde şehitlerimizi anma yürüyüşü düzenleyeceğiz.”

ÖMER ALİ DELİBAŞ -  Busabah Gazetesi 

İHA

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“Yaşam İçin SağlıkSağlık İçin Spor” ProjesiMalatya Ekstrem Dağcılık Ve Doğa Sporları KulübüMahir Karaya
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