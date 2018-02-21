EĞİTİM İÇİN ERCİYES’TE KAYDILAR!

“Yaşam İçin Sağlık, Sağlık İçin Spor projesi kapsamında uygulamalı kayak eğitiminin ilk etap eğitimini önceki haftalarda Elazığ Hazar Baba Kayak Merkezi’nde yaptıklarını kaydeden Mahir Karakaya, ikinci etap eğitimi için Erciyes Kayak Merkezi’ne gittiklerini söyledi. Karakaya, “Malatya’da yaşayan kayak sporu ile daha önce hiç tanışmamış gençlerimize kayak yapmayı öğretmek adına Erciyes ve Kapadokya bölgesine 2 günlük uygulamalı eğitim turu düzenledik. Eğitim programının ilk gününü Nevşehir Kapadokya’da değerlendirerek daha önce hava balonlarını ve peri bacalarını canlı olarak görmeyen arkadaşlarımıza bilgilendirmelerde bulunduk. Gün doğumuyla beraber balonların havalanmasına şahitlik ederek fotoğraf eğitimi eşliğinde çekimler gerçekleştirdik. Ürgüp, Göreme ve Üç Güzeller mevkilerini gezerek rehber eşliğinde çeşitli bilgi aktarımlarında bulunuldu. Aynı gün akşam çocuklarımız otelde yemeklerini yedikten sonra istirahate çekildiler. Ertesi gün sabah kahvaltısını yaptıktan sonra Erciyes Kayak Merkezi’ne kayak eğitimine geçtik. Eğitmen arkadaşlarımızın nezaretinde çocuklarımız kayak temel eğitimlerini aldılar. Ardından gençlerimiz uygulamalı olarak kayak merkezinde öğrendikleri tekniklerle kayak yapmaya başladılar. Çeşitli yemek aktivitelerinin ardından akşam saatlerinde tekrar Malatya’ya hareket ederek etkinliğimizi sonlandırdık. Daha önce kayak ile tanışmamış 15 çocuğumuza kayak eğitimlerinin ardından kayak yapma fırsatı sunmuş olduk. Çocuklarımızın yüzlerindeki ifadeleri görünce insan gerçekten duygulanıyor. Kayak merkezinde ilk başta çekinseler de bizler kendilerini cesaretlendirerek hocalarımızın onlarla daha yakından ilgilenmelerine vesile olduk. Hepsi eğitim ardından kayak patenlerinin üzerinde tek başlarında durarak kaymaya başladılar. Çocukların her biri çok mutlu oldular ve tekrar gelmek istedikleri yönde taleplerde bulundular.” şeklinde konuştu.

“DOĞA EĞİTİMLERİNE BAŞLAYACAĞIZ”

Mart ayından itibaren doğa eğitimlerine bağlayacaklarını ifade eden Karakaya,“Projenin bir diğer etabında önümüzdeki ay doğa eğitimlerine başlayacağız. Öncelikle okullarda öğrencilerimize teorik olarak bazı eğitimler vereceğiz. Uygulamalı eğitimlerimizi Yeşilyurt Belediyesi ile birlikte ortak bir eğitimle kamp kuracağız. Devamında yine yaz aylarında rafting, karadeniz turu ve dalış eğitimleriyle projemizin diğer aşamalarını sürdüreceğiz.” diye konuştu.