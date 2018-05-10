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“Eğer devam edeceksek bazı şeylerin muhakkak değişmesi gerekiyor”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, kısıtlı imkanlara rağmen başarılı bir sezonu geride bırakmaya hazırlandıklarını söyledi. Takımdaki geleceğiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan genç teknik adam,  “Önümüzdeki sezon eğer biz devam edeceksek bazı şeylerin muhakkak değişmesi gerekiyor. Çünkü olduğumuz yerde sayarsak ileride Yeni Malatyaspor sıkıntılar yaşar. Üzerine koymamız gereken noktalar var” dedi.

“Eğer devam edeceksek bazı şeylerin muhakkak değişmesi gerekiyor”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, kısıtlı imkanlara rağmen başarılı bir sezonu geride bırakmaya hazırlandıklarını söyledi. Takımdaki geleceğiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan genç teknik adam,  “Önümüzdeki sezon eğer biz devam edeceksek bazı şeylerin muhakkak değişmesi gerekiyor. Çünkü olduğumuz yerde sayarsak ileride Yeni Malatyaspor sıkıntılar yaşar. Üzerine koymamız gereken noktalar var” dedi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 10:26
“Eğer devam edeceksek bazı şeylerin muhakkak değişmesi gerekiyor”

Değişim şart!

Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde antrenmanlarını sürdüren sarı-kırmızılıların teknik direktörü Erol Bulut takımdaki son durumu değerlendirdi. Kısıtlı imkanlara rağmen ligde başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını kaydeden Bulut, önümüzdeki sezon Yeni Malatyaspor’un sıkıntı yaşamaması için bazı şeylerin değişmesi gerektiğini vurguladı.

“HİÇBİR ZAMAN MÜCADELEMİZİ BIRAKMADIK”

Bulut, “Malatya şehri ve kulübü olarak ligde kalmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kısıtlı imkanlarla lige çıkıp gerçekten bunu başarmak kolay değil. Kadro derinliğimiz çok geniş değil. Ara transfer sezonunda istediğimiz oyuncuları zamanında transfer edememiştik. Ona rağmen biz hiçbir zaman mücadelemizi bırakmadık. Her maçı iyi oynamaya çalıştık. Bunu iyi yaptık ve 40 puana ulaştık. Önümüzde Galatasaray ve Kayserispor maçları var. Alabileceğimiz altı puan daha var. Maksimum puanı alarak ligi tamamlayacağız.”şeklinde konuştu.

“GELECEĞE YATIRIM YAPMAMIZ GEREKİYOR”

Malatya’ya yabancı olmadığını belirten Erol Bulut, “Daha önce 2013 yılında da burada çalıştım. O zamanda güzel işlere imza atmıştık. Ama teknik direktörlük kariyerime ilk kez burada başladım. Buradaki insanların sıcakkanlılığına, samimiyetliliğine uyum sağladım. Bu şekilde her şey yolunda devam ediyor. Burada ilk teknik direktörlük görevimde başarılı olmak benim için çok önemliydi. Taraftardan ve camiadan güzel tepkiler var. Sonuna kadar burada olacağımı söylemiştim. Tabii ki yönetimle konuşmamız gereken birkaç detay var. Lig biter bitmez bunları oturup konuşmamız lazım. Çünkü geleceğe yatırım yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki sezon eğer biz devam edeceksek bazı şeylerin muhakkak değişmesi gerekiyor. Çünkü olduğumuz yerde sayarsak ileride Yeni Malatyaspor sıkıntılar yaşar. Üzerine koymamız gereken noktalar var. Bu tür konuları yönetimimiz ve başkanımızla konuşacağız. Bunlarda hem fikirsek inşallah yolumuza birlikte devam edeceğiz.” diye konuştu.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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Yeni MalatyasporErol BulutSezon SonuDeğişim
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