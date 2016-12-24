24 Aralık 2016 Cumartesi

Egemen Korkmaz bombası!

Savunmanın soluna ve göbeğine transfer takviyesi yapacak Yeni Malatyaspor’da ortaya öyle bir isim atıldı ki taraftarın dudağını uçuklattı.

23 Aralık 2016 Cuma 18:36
Egemen Korkmaz bombası!

Türk futbolunda Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’deki performanslarıyla iz bırakan hırçın savunmacı Egemen Korkmaz’ın adı şu sıralar Yeni Malatyaspor ile anılıyor. Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra İsviçre 2. Ligi takımlarından FC WİL 1900 forması giyen Egemen Korkmaz, Yeni Malatyaspor’un tam da istediği iki mevkide de forma giyebiliyor. Sol bek ve stoper olarak görev yapan 34 yaşındaki savunmacının menajeriyle görüşen Yeni Malatyaspor, Egemen ile anlaşması halinde Sezer Özmen’den vazgeçecek. Anlaşma sağlanamaması halinde prensip anlaşmasına varılan Sezer Özmen ile resmi imzalar lig biter bitmez atılacak. 

FATİH AVCI
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