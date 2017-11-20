20 Kasım 2017 Pazartesi

Efsaneyi Yeni Malatyaspor da unutmadı!

Tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında hayatını kaybeden ve yüzyılın sporcusu diye nam salan eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için Yeni Malatyaspor camiası, taziye mesajları yayınladı.

20 Kasım 2017 Pazartesi 11:42
Efsaneyi Yeni Malatyaspor da unutmadı!

  Yeni Malatyaspor Kulübü başkanı Adil Gevrek sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı notla, “Türk Spor tarihine ismini altın harflerle yazdıran, Her daim bizi gururlandıran Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet kederli Ailesine başsağlığı diliyorum. Ülkemizin başı sağolsun.” İfadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor Kulübü ise resmi sosyal medya hesaplarından, “Spor otoriterlerine göre tüm zamanların en iyi haltercisi olan ‘Cep Herkülü’ lakaplı merhum Naim Süleymanoğlu’na Yüce Allah’tan rahmet, ailesi, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz.” mesajı yayınladı.

Sarı-Kırmızılı takımın defans oyuncusu Sadık Çiftpınar ise sosyal medya hesabından, “Milli Marşımızı tüm Dünya'ya dinletip, bayrağımızı gururla dalgalandıran, Ülkemizi ve Milletimizi başarıyla temsil eden değerli sporcumuz Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm yakınlarına baş sağlığı dilerim. Mekanın cennet olsun Cep Herkülü..” şeklinde paylaşımda bulundu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahNaim Süleymanoğlu

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