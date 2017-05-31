Yeni Malatyaspor’un TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıktığı 2016 – 2017 futbol sezonunda birçok önemli şehir ve camia takımı da bir üst lige sıçradı. Tıpkı efsane Malatyaspor gibi 2005 yılından itibaren büyük çöküş yaşayan Altay, Sakaryaspor, Ankaragücü, Erzurum Bş. Bld. ve İstanbulspor takımları bulundukları konumdan şampiyon olarak bir üst lige yükselmeyi başardılar.

Ankaragücü ve İstanbulspor Spor Toto 2. Lig’den TFF 1. Lig’e çıkan takımlar olurken, play off’tan ise Erzurum Büyükşehir Belediyespor, Erzurum şehrinin özlemini dindirerek TFF 1. Lig’e yükseldi. 3. Lig’de ise 1959’dan önce İzmir Federasyon Kupası’na dahi sahip yılların Altay’ı ve Marmara Bölgesinin hırçın çocuğu Sakaryaspor 2. Lig’e yükselen ekipler oldu. Taraftarlarıyla, basınıyla, camiaları ve geçmiş yıllardaki futbol tarihimizde bıraktıkları başarılarıyla Türk futbolunun unutulmaz takımları arasına giren bu ekiplerin aynı sezonda bir üst lige çıkması ‘efsaneler geri döndü’ yorumlarının yapılmasına neden oldu. 6, üçüncü lig 3, ikinci lig ve 3 TFF birinci lig şampiyonu arasından aynı sezonda 7 efsane şehir takımının bir üst lige çıkması ise bir başka tesadüf olarak kayıtlara geçti.































FATİH AVCI