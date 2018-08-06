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Efsane stada veda

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Malatya Şubesi tarafından "Efsanelerden Efsane Stada Veda" etkinliği düzenlendi.

Efsane stada veda

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Malatya Şubesi tarafından "Efsanelerden Efsane Stada Veda" etkinliği düzenlendi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:34
Efsane stada veda

1965 yılında yapılıp, 2016 yılına kadar aktif, 2018 yılına kadarda pasif olarak 5 yıl kesintisiz Malatya’ya hizmet veren İnönü Stadyumu, Yeni Malatya Stadyumu’nun yapılmasının ardından emekliye ayrıldı. Efsane Malatyaspor’da forma giyen Malatyalı sporcular, 'Efsanelerden Efsane Stada Veda' etkinliğiyle İnönü Stadı’na veda etti. Düzenlenen törende konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Binalarında, mekânlarında bir vadesi, bir zamanı var. Bu mekânlar esasında şehre kimlik ve kişilik katmaktadır. Bu mekânlarda her birimizin ayrı ayrı hatırası var" dedi. Tüfenkci, Malatya İnönü Stadı’nda birçok şampiyonluk gördüklerini anlatarak, “Süper Lig’de birinci senemizi Yeni Malatyaspor olarak doldurduk. Bu sene ikinci senemiz, hedefimizi bir tık daha büyüterek iddialı olmak zorundayız. Ona göre takımı oluşturmalıyız. İnşallah herkesin bu noktada destek vermesi lazım. Bu stat bizim ortak paydamız ise Malatyaspor’da bizim ortak paydamız. Bu stadı yıkıp böyle bırakmıyoruz, Millet Bahçesi’ne dönüştürüyoruz. Hürriyet Parkı’ndan buraya kadar Millet Bahçesi’ni oluşturuyoruz. Milletin statlarını milletin emrine vererek, bu şekilde hayatlarını devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ise Malatya İnönü Stadı’na ilk kez 13 yaşında çıktığını anımsatarak, “O zamanlar bizim için çok anlamlıydı. Toprak sahada maç izliyorduk. Maçtan önce belediyenin aracı sahayı sulardı. Maçın başlamasını heyecanla beklerdik. Ben profesyonel olmadım ama Malatya amatöründe uzun süre maç oynadım. Acı tatlı anılarımız oldu” dedi.

EROL BULUT: "HİÇ MAĞLUP OLMADIK"

Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut ise 2013 yılında teknik direktör Özcan Kızıltan’ın yardımcılığını yaptığı dönemde İnönü Stadı’nda 13 maça çıktığını ve hiç mağlup olmadıklarını ifade etti. Konuşmaların ardından efsane futbolcular, 15’er dakikalık iki devre halinde stada veda maçı yaptı. Karşılaşmanın başlama vuruşunu AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci gerçekleştirdi. Öte yandan Malatya İnönü Stadı’na veda ve teşekkür belgeleri de verildi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
İNÖNÜ STADIMalatyaAsgd
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