Efsane Malatyaspor için gözyaşı dökmüştü... Türk futbolu şokta!

Türk sporonun efsane isimlerinden olan Ümit Kayıhan 62 yaşında hayatını kaybetti. Peki Ümit Kayıhan kimdir, nerelidir, kaç yaşında vefat etti, neden öldü, hastalığı mı vardı? gibi soruların cevapları bu haberde. Türkiye, çarşamba gününe Türk sporunda ekol olmuş bir isminin acı haberiyle uyandı: Peki Ümit Kayıhan hangi takımları çalıştırmıştı?

İşte Ümit Kayıhan ile ilgili detaylı bilgi...

28 Şubat 1954 doğumlu olan Ümit Kayıhan’ın spor kariyeri Göztepe Basketbol takımında başladı. 17 yaşında Göztepe’nin futbol antrenmanına çıkan ve teknik heyetin büyük beğenisini kazanan Kayıhan, bu tarihten sonra sporcu kimliğini futbolcu olarak devam ettirdi. Bir yıl Balıkesirspor’da oynadıktan sonra 8 yıl boyunca Altay formasını giydi. Kayıhan’ın futbolculuk kariyeri Altay sonrası Eskişehir ardından da Kuşadasıspor formasını giymesiyle sona erdi. Antrenörlük için İngiltere de kursa katılan Ümit Kayıhan burada FIFA Teknik Direktörlük diploması aldı. Kayıhan ilk antrenörlük deneyimini Karşıyaka ve Göztepe’de yardımcı olarak yaşadı. Sonrasında Göztepe, Altay, Denizlispor, Erzurumspor, Antalyaspor, Göztepe, Diyarbakır, Bursa, Malatya takımlarında görev yaptı. Yorumculuk da yapan Kayıhan evli ve iki çocuk babasıydı.