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Efsane Malatyaspor için destek turları

1.Amatörde mücadele eden Efsane Malatyaspor’a sahip çıkmak için kulübü devralan Mustafa Güner ve İdris Payza, yeni sezon öncesi nezaket ziyaretlerinde bulunmaya başladı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret eden esnaf İdris Payza önderliğindeki ekip, Gürkan’dan manevi destek istedi.

Efsane Malatyaspor için destek turları

1.Amatörde mücadele eden Efsane Malatyaspor’a sahip çıkmak için kulübü devralan Mustafa Güner ve İdris Payza, yeni sezon öncesi nezaket ziyaretlerinde bulunmaya başladı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret eden esnaf İdris Payza önderliğindeki ekip, Gürkan’dan manevi destek istedi.

08 Temmuz 2018 Pazar 11:18
Efsane Malatyaspor için destek turları

1.Amatör’de yer alan Efsane Malatyaspor’un yeniden sahiplenilmesi ve bu değerin yüz üstü bırakılmaması için bir takım görüşmelere başlayan esnaf ve antrenörlerden oluşan bir heyet Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette kulüp başkanı Mustafa Güner, ikinci başkan İdris Payza, takım antrenörleri Muharrem Zeyno ve Yusuf Okyay yer aldı.

Ziyarette konuşan İdris Payza, “Amatör spor kulüplerine desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, Malatyaspor’un daima yanında olan Selahattin başkanımızı ziyaret ederek istişarelerde bulunduk. Malatyaspor ismi maalesef ayaklar altına alındı. Bir zamanlar üç büyüklere korku salan takımımız kapanmak üzereyken, Mustafa Güner başkanım ve antrenör hocalarımızla beraber bu takıma sahip çıktık. Değerlerimizi bugün bu şekilde kayıp edersek yarın tüm marka değerlerimizi de aynı şekilde kayıp ederiz. Bizler şehrimizin güzide bir değeri olan Malatyaspor’u yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlamda Battalgazi Belediyesi Başkanımız Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek kendisinden destek talebinde bulunduk. Maddi olarak değil manevi olarak kendisini yanımızda görmek istiyoruz. Battalgazi bölgesinde tarihi eserlerimiz ve kültürel anlamda değerlerimiz hep onun sayesinde şuan da ayakta. Göreve geldiği günden beri sürekli Malatya için gece gündüz çalışıyor. Selahattin başkanımızın spora manevi olarak ne kadar destek verdiğini zaten tüm kamuoyu iyi biliyor.” İfadelerini kullandı.

“MALATYASPOR KORUNMASI GEREKEN BİR DEĞERDİR”

Battalgazi Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan ise Malatyaspor başkanı ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Kendilerinin kültürel mirasımızın korunması noktasında göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Kültürel mirası sadece kültürel eserler olarak algılayamazsınız. Aynı zamanda tabiattaki bir ağaçta kültür ve tabiat varlıklarını korunması gereken bir değeridir. Malatyaspor’umuz da ilimizin en önemli bir değeridir. Malatyaspor’umuzunda tarihi misyonunun korunması noktasında ki tarihteki o yaşanmışlıkların günümüze ve geleceğe aktarılması noktasında göstermiş oldukları gayret ve çabalardan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Bizler yerel yönetimler olarak özellikle katılımcı belediyecilik anlayışı içerisinde gerek spor kulüplerimiz, gerek sivil toplum örgütlerimiz gerekse işçi sendikalarımız olsun onlarla birlikte şehrin geleceğini planlama, yön haritasının oluşmasında onlardan aldığımız önerilerle belirleniyor. Bizler buna gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Manevi ve maddi noktada da spor kulüplerimizin her zaman yanında olacağımızı belirtmek istiyorum.” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
MalatyasporMustafa Günerİdris PayzaBATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN
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