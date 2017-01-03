03 Ocak 2017 Salı

Efsane kaleciden Malatya ile ilgili güzel sözler... Kova Yaşar Malatya günlerini anlattı!

1980’lere damgasını vuran ve yaşadığı onca şampiyonluğa rağmen İngiltere’den yenilen 8 golden dolayı namı “Kova Yaşar”a çıkan Yaşar Duran Türkiye Futbol Federasyonu’nu yayın organı Tam Saha Dergisine konuştu. Malatya’da geçirdiği günleri de hatırlatan Yaşar Duran, bakın neler söyledi...

03 Ocak 2017 Salı 11:35
Efsane kaleciden Malatya ile ilgili güzel sözler... Kova Yaşar Malatya günlerini anlattı!

Yaşar Duran’ın Tam Saha Dergisinde çıkan röportajında Malatya ile ilgili derlenen bölümler şöyle: “Fenerbahçe, Malatyaspor ve Sarıyer formalarıyla 1980'lerle 1990'ların ilk yarısına damgasını vurmuş bir kaleci var karşımızda. Kariyerine birçok şampiyonluk ve kupa sığdırmasına rağmen sadece 8-0'lık İngiltere maçıyla anılıyor olmasının kırgınlığını yaşayan unutulmaz kaleciyle futbol hayatını, transferlerini, hatıralarını konuştuk. Anlattığı sadece kendi hikâyesi değil, bir dönemin muhasebesi ve bu muhasebeden bugünün oyuncuları için çıkarılacak çok ders var.

Fenerbahçe'den sonra Malatyaspor'da da çok önemli başarılar kazandınız ve şehrin futbol tarihine damga vurdunuz. Takım tarihinde ilk kez ligi üçüncü bitirdi. O günleri nasıl hatırlıyorsunuz?

-O dönem Malatyaspor'un yönetimi çok güçlüydü. Türkiye'nin önemli oyuncularını transfer ettiler. Ünal Karaman vardı, Metin Yıldız vardı Galatasaray'dan… Feyzullah, Oktay, Levent, Eren iyi futbolculardı. İlk sezonda ligi beşinci sırada bitirdik. İkinci sezonda üçüncü olduk ve Balkan Kupası'na katıldık. Ertesi sezon Malatyaspor'dan ayrılıp Sarıyer'e geldim. Malatya'da iki yıl kaldım. Çok mutlu günlerim geçti. Hala efsane kadro diye anılıyor o kadro… Ama ertesi sezon Brezilya'dan üç oyuncu geldi. Kaleci Carlos ve Eder Brezilya Millî Takımı'nın banko oyuncularıydı. Ama küme düştüler. Sadece şöhretli futbolcu aldılar. İyi futbolcu demeyeyim; şöhret aldılar; küme düştüler. Bir sezonda 12 penaltının, 8'ini kurtardım. Arşivlerde vardır bu… Ben Türkiye'de en çok penaltı atan, en çok kurtaran kaleciyim… Şu anda Bursaspor'un kalecisi 5 penaltı üst üste kurtardı ama rekorum daha geçilemedi…

HABER MERKEZİ
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