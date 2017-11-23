18 Kasım Cumartesi günü hayatını kaybeden eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, Malatya’da dualarla anıldı. Ülkemize çok sayıda, Avrupa ve Dünya şampiyonluklarının yanı sıra 3 Olimpiyat şampiyonluğu kazandıran ve 46 kez rekor kıran efsane halterci Naim Süleymanoğlu, için Anadolu Spor Gazetecileri (ASGD) Malatya Şubesi tarafından Malatya Hacı Yusuf Taş Camii’nde mevlit okutuldu.

50 yaşında hayatını kaybeden efsane halterci için okutulan mevlide spor camiasından ASGD Dernek Başkanı Fatih Avcı, ASGD Genel Merkez 2.başkanı Akif Çelik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı, TFF Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, ASKF Şube Başkanı Seyfullah Özdemir, TÜFAD Malatya Şube Başkanı Nihat Bayındır, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Osman Nuri Karaağaç ve spor taban birliklerinin temsilcileri katıldı. Hacı Yusuf Taş Camii İmamı Mehmet Şentürk, okuduğu mevlidin ardından merhum Naim Süleymanoğlu için dua ettirdi. Mevlide katılanlara şeker ve gül suyu ikram edildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ