23 Kasım 2017 Perşembe

Efsane için mevlit okutuldu

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu efsane halterci Naim Süleymanoğlu için Malatya'da mevlit okutuldu. Anadolu Spor Gazatecileri Derneği Malatya Şubesi tarafından okutulan mevlide kalabalık bir vatandaş grubu ve spor taban birlikleri temsilcileri katıldı.

23 Kasım 2017 Perşembe 11:58
Efsane için mevlit okutuldu

  18 Kasım Cumartesi günü hayatını kaybeden eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, Malatya’da dualarla anıldı. Ülkemize çok sayıda, Avrupa ve Dünya şampiyonluklarının yanı sıra 3 Olimpiyat şampiyonluğu kazandıran ve 46 kez rekor kıran efsane halterci Naim Süleymanoğlu, için Anadolu Spor Gazetecileri (ASGD) Malatya Şubesi tarafından Malatya Hacı Yusuf Taş Camii’nde mevlit okutuldu.

50 yaşında hayatını kaybeden efsane halterci için okutulan mevlide spor camiasından ASGD Dernek Başkanı Fatih Avcı, ASGD Genel Merkez 2.başkanı Akif Çelik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı, TFF Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, ASKF Şube Başkanı Seyfullah Özdemir, TÜFAD Malatya Şube Başkanı Nihat Bayındır, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Osman Nuri Karaağaç ve spor taban birliklerinin temsilcileri katıldı. Hacı Yusuf Taş Camii İmamı Mehmet Şentürk, okuduğu mevlidin ardından merhum Naim Süleymanoğlu için dua ettirdi. Mevlide katılanlara şeker ve gül suyu ikram edildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahAvrupaDünya Ve Olimpiyat Şampiyonu Efsane Halterci Naim Süleymanoğlu

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 23 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 22 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017