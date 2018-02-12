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EFSANE 10 KİŞİYLE 1 PUAN ALDI!

1. Amatör Küme Büyükler Ligi A Grubu’nda namağlup liderliğini sürdüren Pütürge Belediyespor, Malatyaspor ile karşılaştı. Sonucu merakla beklenen müsabaka 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Maçın son düdüğüyle ile birlikte iki takım oyuncuları bir birine girdi.

EFSANE 10 KİŞİYLE 1 PUAN ALDI!

1. Amatör Küme Büyükler Ligi A Grubu’nda namağlup liderliğini sürdüren Pütürge Belediyespor, Malatyaspor ile karşılaştı. Sonucu merakla beklenen müsabaka 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Maçın son düdüğüyle ile birlikte iki takım oyuncuları bir birine girdi.

busabahh
busabahh
12 Şubat 2018 Pazartesi 11:38
EFSANE 10 KİŞİYLE 1 PUAN ALDI!

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi A Grubu’nda zirve mücadelesi veren Pütürge Belediyespor, son haftaların formda ekibi Malatyaspor ile karşılaştı. 11. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelen iki takımının mücadelesi büyük bir çekişmeye sahne oldu. Ligin ikinci yarısında aldığı başarılı sonuçlarla yükselişe geçen Malatyaspor ile lider durumdaki Pütürge Belediyespor’un karşı karşıya geldiği maç 1-1 sona erdi. Sarı-kırmızılı takım maçın 17. dakikasında oyuncusu Rıdvan’ın hakem tarafından kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Güçlü rakibi karşısında oyundan kopmayan Malatyaspor 37. dakikada Furkan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takım Pütürge Belediyespor bu gole 3 dakika sonra 40. dakikada Kenan ile cevap verdi ve skoru 1-1’e taşıdı. Başından sonuna kadar nefes kesen maçta başka gol olmadı ve iki takımda 1-1’lik skorla sahadan 1’er puanla ayrıldı. Bu arada maçtan sonra Malatyaspor yedek kulübesiyle Pütürge Belediyespor kalecisi Mehmet Ayaoku arasında kavga çıktı. Kavgayı diğer oyuncular ve polis araya girerek ayırdı.busabahmalatya.com 
 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
1. Amatör Küme Büyükler Ligi A Grubuütürge BelediyesporMalatyasporMalatya Haberleri
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