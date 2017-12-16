Turnuvaya ilişkin açıklamalarda bulunan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Çiğremiş, öğrencilerin spor alanında aktif bir şekilde devam etmeleri temennisinde bulundu. Çiğremiş, öğrencilere hem bilardo sporunu sevdirmek hem de analitik düşüncelerini geliştirmek amacıyla turnuvayı düzenlediklerini belirterek, "Sağ olsunlar Sağlık Kültür Daire Başkanlığımız da bize destek veriyor. Öğrencilerimizden çok yüksek bir katılım oldu" dedi.



“TURNUVAYI BENİMSEDİLER”

Eczacılık Fakültesinde kurdukları alanda sadece bilardo değil satranç odası, masa tenisi ve sportif faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri bir ortam da oluşturduklarının altını çizen Çiğremiş, "Bu turnuva öğrencilerimizin bilardoyu öğrenmeleri ve bu sporu sevmeleri açısından önemliydi. Önemli oranda başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Katılım çok yüksek ve turnuvada da yarışmacı sayısı fazlaydı. Öğrencilerimizin ilgileri de oldukça yüksek oldu. Böylelikle bir ihtiyacında giderildiğini düşünüyoruz. Üniversitemizin bu konuda çalışmaları var, genel bir şampiyona düzenleyecek. Biz istiyoruz ki üniversitemizin de bilardo takımı üst seviyelere çıkacak kadar başarılı olsun ve gündemde kalsın. Bu amaçla bu turnuva çok iyi oldu ve öğrencilerimizde turnuvayı benimsediler."

Çiğremiş, fakülte içerisinde spor salonu yapmayı düşündüklerini ifade ederek, "Sağlık Kültür Daire Başkanlığımız öğrencilere bu sporu daha aktif bir şekilde sevdirmek için çalışmalar yapacaklar. Biz sadece küçük bir kıvılcım ateşledik. Öğrencilerimiz için fakültemiz içerisinde bir spor salonu da yapacağız. Bu spor salonu daha başka sportif aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri bir merkez görevi görecek. Sporu seven, sürekli sportif olan öğrenciler istiyoruz. Dileğimiz aktif bir üniversite gençliği olarak bu işi devam ettirmeleridir" şeklinde konuştu. Turnuvada birinciliği İsmail Dakhil, ikinciliği Yezen Alhassoun, üçüncülüğü ise Muhammed Hasan Shamout ile Mabin Sadeghi göğüsledi. Turnuva sonunda dereceye girenlere plaket verildi.

İHA