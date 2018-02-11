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E. Yeni Malatyaspor’un ikinci store mağazasını açıyor

E.Yeni Malatyaspor yönetimi bir alışveriş merkezinde açılış hazırlıkları yapılan store mağazasını gezerek çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. 

E. Yeni Malatyaspor’un ikinci store mağazasını açıyor

E.Yeni Malatyaspor yönetimi bir alışveriş merkezinde açılış hazırlıkları yapılan store mağazasını gezerek çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
11 Şubat 2018 Pazar 14:24
E. Yeni Malatyaspor’un ikinci store mağazasını açıyor

Kurumsal bir yapı oluşturmak için çalışmalarını sürdüren E.Yeni Malatyaspor yönetimi, ilkini eski belediye meydanına açtığı store mağazasının ikincisini bir alışveriş merkezine açmak için hazırlıklarını sürdürüyor.
Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve beraberindeki yöneticiler çalışmaların sürdüğü store mağazasında incelemelerde bulundular.
Mağaza hakkında bilgi alan Başkan Gevrek ve yönetim daha sonra alışveriş merkezinde bulunan diğer takımların mağazalarını ziyaret etti.
Adil Gevrek, yaptığı açıklamada mağazanın eksikliğini fazlasıyla hissettiklerini belirterek, “Taraftarlarımızın ve bizim de eksikliğini fazlası ile hissettiğimiz bir eksikti bu. Şehrin takımına ve asil taraftarına her şeyin en güzeli yakışır, bizde en güzelini yapacağız. Ürün kalitesi ve çeşidini yenilediğimiz lisanslı ürünlerimizin ulaşılabilirliği daha kolay olacak” dedi.

İHA

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