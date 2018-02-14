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E. YENİ MALATYASPOR BURSASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

U21 Süper Ligi’nin 21. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı tek golle geçen Evkur Yeni Malatyaspor’da, 22. haftada oynanacak Bursaspor maçının hazırlıkları sürüyor. Orduzu Pınarbaşı’nda gerçekleştirilen antrenman öncesi futbolcularıyla bir toplantı yapan Altyapı Sorumlusu Murat Uçkun, Bursaspor maçını da kazanarak yukarılara tırmanışlarını sürdürmeleri gerektiğini söyledi. 

E. YENİ MALATYASPOR BURSASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

U21 Süper Ligi’nin 21. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı tek golle geçen Evkur Yeni Malatyaspor’da, 22. haftada oynanacak Bursaspor maçının hazırlıkları sürüyor. Orduzu Pınarbaşı’nda gerçekleştirilen antrenman öncesi futbolcularıyla bir toplantı yapan Altyapı Sorumlusu Murat Uçkun, Bursaspor maçını da kazanarak yukarılara tırmanışlarını sürdürmeleri gerektiğini söyledi. 

busabahh
busabahh
14 Şubat 2018 Çarşamba 15:41
E. YENİ MALATYASPOR BURSASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Teknik Direktör Murat Uçkun nezaretinde gerçekleşen ve yaklaşık 2 saat süren çalışmada futbolcuların morallerin iyi olduğu gözlendi. Uçkun, antrenman öncesi yaptığı toplantıda Kasımpaşa karşısında aldıkları galibiyeti unutmaları gerektiğini belirterek, "Bursaspor maçıyla yukarı tırmanışımızı sürdüreceğimize inanıyorum. Geçen hafta aldığımız galibiyeti unutmamız lazım" dedi.

Doğandemir: "Sahaya kazanmak için çıktılarında her takımı yenebileceklerini gösteriyorlar "
Takımla ilgili değerlendirmelerde bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, Kasımpaşa karşısında iyi bir sonuç aldıklarını belirterek, "Eksik oyuncumuz vardı. Bu durum da bizi olumsuz etkiledi. Ancak sahada istediklerimizi tam anlamıyla gerçekleştirdik. Kasımpaşa karşısında istemediğimiz bir skorla ayrıldık. Oyuncularımız sahaya kazanmak için çıktılarında her takımı yenebileceklerini gösteriyorlar" dedi.

"Malatyaspor altyapısı tarihinde ilk kez çok güzel bir tesise kavuştu"
Doğandemir, altyapıda başarılı işlere imza attıklarını da kaydederek, “Altyapı olarak hem fiziksel hem de skorsal olarak iyi sonuçlar almaya başladık. Yeni Malatyaspor altyapısı tarihinde ilk kez çok güzel bir tesise kavuştu. Bunun yanında yetişen futbolcularımız kendilerini göstermeye başladılar. İnşallah Malatya futboluna önemli yetenekler kazandıracağız. Bu anlamda yönetimimize verdikleri destek için teşekkür ediyorum” diye konuştu.
 

İHA

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