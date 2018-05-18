Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 24°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102410
ALTIN
186.721
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0522
EURO
5.2816

E. Yeni Malatyaspor: 3 - Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Kayserispor’u 3-2 mağlup etti.

E. Yeni Malatyaspor: 3 - Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Kayserispor’u 3-2 mağlup etti.

18 Mayıs 2018 Cuma 20:08
E. Yeni Malatyaspor: 3 - Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Kayserispor’u 3-2 mağlup etti.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Şamil Cinaz’ın uzaktan sert şutunda kaleci topu kontrol etti.

60. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mendes’in şutunda top dışarı gitti.

75. dakikada Boutaib’ın pasında Adem Büyük topu ağlara gönderdi. 3-0

81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Nikola’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1

90. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Mendes, topu filelere yolladı. 3-2


 

Stat: Malatya

Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Samet Çiçek

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç (Farnolle dk. 46) Dorıa, Murat, Boutaib, Barazite (Dia dk. 69) Azubuike Sadık Çiftpınar, Adem Büyük, Cissokho, Rahman Buğra, Dening (Aytaç Kara dk. 59)

Yedekler: Gökhan Akkan, Berk, Diallo

Teknik Direktör: Erol Bulut

Kayserispor: Lung, Levent, Şamil (Nikola dk. 66), Güray Vural (Badji dk. 46), Artem Kravets, Sapunaru, Boldrin (Adem dk. 80 ?), Erdal Öztürk, Kucher, Mendes, Umut

Yedekler: Vedat, Bora, Erkan

Teknik Direktör: Hakan Ertürk

Goller: Rahman Buğra (dk. 22), Dening (dk. 38), Adem (dk. 75) (Evkur Yeni Malatyaspor), Nikola (dk. 81), Mendes (dk. 90) (Kayserispor)

Sarı kart: Şamil (Kayserispor)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gollü kapanış!
Gollü kapanış!
Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspor: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: E. Yeni Malatyaspor: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
U21 başladığı gibi bitti
U21 başladığı gibi bitti

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim