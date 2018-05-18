E. Yeni Malatyaspor: 3 - Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Kayserispor’u 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Şamil Cinaz’ın uzaktan sert şutunda kaleci topu kontrol etti.
60. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mendes’in şutunda top dışarı gitti.
75. dakikada Boutaib’ın pasında Adem Büyük topu ağlara gönderdi. 3-0
81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Nikola’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1
90. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Mendes, topu filelere yolladı. 3-2
Stat: Malatya
Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Samet Çiçek
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç (Farnolle dk. 46) Dorıa, Murat, Boutaib, Barazite (Dia dk. 69) Azubuike Sadık Çiftpınar, Adem Büyük, Cissokho, Rahman Buğra, Dening (Aytaç Kara dk. 59)
Yedekler: Gökhan Akkan, Berk, Diallo
Teknik Direktör: Erol Bulut
Kayserispor: Lung, Levent, Şamil (Nikola dk. 66), Güray Vural (Badji dk. 46), Artem Kravets, Sapunaru, Boldrin (Adem dk. 80 ?), Erdal Öztürk, Kucher, Mendes, Umut
Yedekler: Vedat, Bora, Erkan
Teknik Direktör: Hakan Ertürk
Goller: Rahman Buğra (dk. 22), Dening (dk. 38), Adem (dk. 75) (Evkur Yeni Malatyaspor), Nikola (dk. 81), Mendes (dk. 90) (Kayserispor)
Sarı kart: Şamil (Kayserispor)