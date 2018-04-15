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Dursun Özbek: “Şampiyonluk kupasını hep beraber kaldıracağız”

Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek, "Şampiyonluk kupası benim hakkım" diye bir açıklamasının olmadığını belirterek, “Tabi benim de emeğim var, benim kurduğum takım. Galatasaray’ın taraftarıyla, genel kurul üyesiyle ve camiasıyla...

Dursun Özbek: “Şampiyonluk kupasını hep beraber kaldıracağız”

Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek, "Şampiyonluk kupası benim hakkım" diye bir açıklamasının olmadığını belirterek, “Tabi benim de emeğim var, benim kurduğum takım. Galatasaray’ın taraftarıyla, genel kurul üyesiyle ve camiasıyla...

15 Nisan 2018 Pazar 13:13
Dursun Özbek: “Şampiyonluk kupasını hep beraber kaldıracağız”

Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek, "Şampiyonluk kupası benim hakkım" diye bir açıklamasının olmadığını belirterek, “Tabi benim de emeğim var, benim kurduğum takım. Galatasaray’ın taraftarıyla, genel kurul üyesiyle ve camiasıyla hep beraber kaldıracağız şampiyonluk kupasını” dedi.

Galatasaray’ın divan başkanlığı seçiminde sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı Dursun Özbek de gelip oyunu kullandı. Özbek, 3 numaralı sandıkta oy kullandıktan, sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Divan seçiminde en iyi olanın seçileceğinden şüphe duymadığını belirten Dursun Özbek, “Ben de geldim oyumu kullandım. İnşallah Galatasaray’a hayırlı bir seçim olacak” dedi. Yaklaşan kulüp başkanlığı seçiminin hatırlatılması üzerine Özbek, “Yoğun bir dönemden sonra şu an dinlenmedeyim” cevabını verdi.

“Hep beraber kaldıracağız kupayı”

"Şampiyonluk kupası benim hakkım" diye bir açıklamasının olmadığını söyleyen Dursun Özbek, “Şampiyonluk kupası Galatasaray’ın hakkıdır. Dolayısıyla öyle bir açıklamam olmadı. Tabi benim de emeğim var, benim kurduğum takım. Galatasaray’ın taraftarıyla, genel kurul üyesiyle ve camiasıyla hep beraber kaldıracağız şampiyonluk kupasını. Bugün de inşallah güzel bir netice alacağız. Kupayı hep beraber kaldıracağız” diye konuştu.
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