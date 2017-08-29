Süper Lig’in 3. haftasında sahasında oynadığı maçta Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor, lige verilen milli arayı çalışarak değerlendiriyor. İnönü Stadı’nda bir daha maç oynanmayacak olması nedeniyle artık tarihi stadı antrenman sahasına çeviren sarı kırmızılılar antrenmanlarını da burada yapıyor.

YARDIMCILARİ KONDİSYON, SAĞLAM TAKTİK ÇALIŞTIRIYOR

Pazar günü kısa bir yenileme, pazartesi kondisyon, Salı günü ise istasyon, koordinasyon ve pas ağırlıklı bir idman yapan Yeni Malatyaspor’da tüm futbolcuların çalışmada yer alması teknik heyeti memnun ediyor. Yeni gelen Mina, Sadio ve Batuhan gibi oyuncularla, fiziksel anlamda tam kapasiteye ulaşamayan Cissokho ve Barazite’yi Kasımpaşa maçına kadar büyük ölçüde hazır hale getirmeye çalışan teknik heyet bu futbolcularla yakından ilgileniyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ise takımı uyumu konusunda futbolcuların pas geçişlerini artıracak, takım savunmasındaki bütünlüğü koruyacak taktik anlayışlı çalışmalarla futbolcuların oyunsal eksikliklerini gideriyor.

KASIMPAŞA MAÇI SONRASI YENİ TESİSLER!

Kurban Bayramı’na kadar Malatya’da çalışacak futbolculara bayram dolayısıyla 3 gün izin verilecek. Kurban bayramının son gününde izinleri bitecek futbolcular daha sonra yeniden Malatya’da toplanarak 10 Eylül’deki Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başlayacak. Sarı kırmızılı oyuncular Kasımpaşa maçından sonra yeni tesislerine ve yeni stada kavuşmayı beklerken, bu alanlarda da çalışmaların hızlandırıldığı ve mobilyaların tesise yerleştirildiği öğrenildi.

FATİH AVCI