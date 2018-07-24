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“Dünyada transfer anlayışı artık değişti”

Süper Lig temsilcimiz Yeni Malatyaspor’da bir taraftan lig hazırlıkları sürerken diğer taraftan transferde de hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Maliyetleri yüksek formsuz oyuncularla birer birer yollarını ayıran yönetimin daha az maliyetli oyunculara yöneleceği öğrenildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan sportif direktör Ali Ravcı, “Dünyada transfer anlayışı artık değişti. Öyle eski alışkanlıklar gibi 10 tane gönder 10 tane al devri futbolda bitti.” dedi.

“Dünyada transfer anlayışı artık değişti”

Süper Lig temsilcimiz Yeni Malatyaspor’da bir taraftan lig hazırlıkları sürerken diğer taraftan transferde de hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Maliyetleri yüksek formsuz oyuncularla birer birer yollarını ayıran yönetimin daha az maliyetli oyunculara yöneleceği öğrenildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan sportif direktör Ali Ravcı, “Dünyada transfer anlayışı artık değişti. Öyle eski alışkanlıklar gibi 10 tane gönder 10 tane al devri futbolda bitti.” dedi.

24 Temmuz 2018 Salı 11:18
“Dünyada transfer anlayışı artık değişti”

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı son günlerde kadrosundan sık sık oyuncu gönderen ama yerine yeni bir isim getirmeyen sarı kırmızılı takımla ilgili eleştirilere cevap verdi. Transferde dengeli gitmeye çalıştıklarını belirten Ravcı, kadroyu piyasada adı geçen yıldız isimlere göre değil, Erol hocanın istediği oyun formatına uygun olarak kurmak zorunda olduklarını belirtti. Ravcı 4 büyüklerdeki suskunluğu örnek vererek, “Avrupa’ da ve dünyada transfer anlayışı artık değişti. Bizim ülkemizde de artık 4 büyüklerin durumu ortada. Genç oyuncuların dışında futbolcu alan yok. Beşiktaş ve Trabzon teklif gelen her oyuncusunu değerlendiriyor. Bizde kendi bütçe dengemizi sağlamak için bunu yapmalıyız. Öyle eski alışkanlıklar gibi 10 tane gönder 10 tane al devri futbolda bitti. Kulüplerimizin ekonomik yapısı ortada. Geçen sene maliyeti yüksek oyunculardan şikâyet ettik. Şimdi Cissokho, Sadio ve yeni bir takım bulursa Barazite ile yollarımızı ayırdık. 1 milyon euro maliyetli oyuncuyu gönderip, yine 1 milyon euro maliyetli adam almak mantıklı değil. Aynı işi yapacak daha düşük maliyetli oyuncu transfer etmek asıl başarıdır. Bu sezon başkanımız bunun üzerinde duruyor.”dedi.

“GİDEN OYUNCULARIN YERİ DOLACAK”

Kulüp borcunu eritmek için futbolcu maliyetlerini düşüreceklerini kaydeden Ravcı, “Dış transferde durağan olmamızın nedeni de bu. Mart ayından beri dış transferde isim belirlemeye başlamıştık. Bu konuda kulüp hazırlıklı. Ama talip olduğunuz oyuncu 300-400 bin dolar fazladan istiyor. Onları bir noktaya kadar indirmek zorundayız. Tabi taraftar ve teknik heyet tarafından bakarsak onlar da kendilerince haklı. Giden oyuncunun yerini anında doldurmayı bizde istiyoruz. Kadromuzda iskeleti bozacak hiçbir oyuncuyu göndermedik. Transferin bitimine daha 6 hafta var. Zaten birçok oyuncuyla anlaşmak üzereyiz. Giden oyuncuların yeri dolacak. Taraftarımızın yıldız özlemini ve beklentisini biliyoruz. Öncelikle hocanın sistemine uygun, kulübün bütçesini sarsmayacak isimleri alacağız. Sonrasında yıldız düşünülebilir. Avrupa’da tek futbolcu alıp transferi bitiren kulüpler var. Bizlerin de artık bunlara alışması lazım. Malatyalıların içi rahat olsun, kampta her şey yolunda. Eminim yönetimimiz elini çabuk tutup gerekli isimleri birkaç gün içinde kamuoyuyla paylaşacaktır.” şeklinde konuştu.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Ali RavcıYeni MalatyaporSportif Direktörü
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