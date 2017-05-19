Türkiye Voleybol Federasyonu’nun Malatyalı başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın olağanüstü gayretleriyle Malatya’nın ev sahipliğinde gerçekleşmesini istediği Dünya Voleybol Ligi Şampiyonası Grup Eleme Maçları Yeni Spor Salonu’ndaki eksikler giderilemeyince Malatya’dan alınarak başka bir şehre verildi. Günlerdir organizasyonun Malatya’ya yapacağı katkı tüm spor camiasında dillendirilirken, Malatya bürokrasisinin konuyu çözememesi büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

OYSA SADECE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İLE İÇ TESİSAT SIKINTISI VARDI!

Yeni Spor Salonu’nun ihalesini alan müteahhit firmayla Gençlik Spor Bakanlığı’nın mahkemelik oluşu süreci yokuşa sürdü. İlk etapta Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi, Gençlik Spor Bakanlığı tarafından salon içi eksikler giderilecek dense de gerekli adımlar bir türlü atılmayınca Uluslar Arası Voleybol Federasyonu, (FIVB) Türkiye Voleybol Federasyonu’na baskı yaparak, hazır olan bir Spor Salonu’na organizasyonun verilmesini istedi. 2 Haziran’da 17 ülkeden, günde 12 kamerayla TRT ve NTV Spor’dan canlı yayınlanacak 6 müsabaka ile bunların şehrimize yapacağı tanıtım katkısı da Malatyalıların elinden uçup gitti. 4 gün sürecek organizasyonda Malatya’ya, Çin, Hollanda ve Mısır Erkek Voleybol Milli takımları gelecekti.

MEHMET KIROĞLAN