09 Mayıs 2017 Salı

Dünya Voleybol Ligi Malatya’da!

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, Dünya Voleybol Ligi Eleme maçlarını Malatya’da yapmayı planladıklarını söyledi. Memleketi Malatya’ya gelerek çeşitli ziyaretlerde bulunan Üstündağ, yaptığı görüşmelerin verimli geçtiği belirtti.

09 Mayıs 2017 Salı 11:51
Dünya Voleybol Ligi Malatya’da!

  Malatya’ya yapılan 3 bin kapasiteli yeni spor salonu dev bir organizasyonla hizmete girecek. Dünya Voleybol Ligi Eleme maçları 2 ile 4 Haziran’da Türkiye’de yapılacak. Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Malatya’daki yeni spor salonunu inceleyerek eksikler konusunda şehrin ileri gelenleri ile görüşme yaptı.

“1 HAFTA İÇİNDE AÇIKLAYACAĞIZ
  Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı ile bir görüşme yapan Üstündağ, daha sonra yeni salonu inceleyerek eksikleri not aldı. Çevre düzenleme işini Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı öğrenilirken, diğer eksiklerin de Gençlik Spor Bakanlığı’ndan gelecek ek bütçeyle giderileceği ifade edildi. Malatya’daki girişimleri ile ilgili bilgiler veren Türkiye Voleybol Federasyonu Malatyalı Akif Üstündağ, “Özellikle tüm ziyaretlerde inanılmaz iyimser ve organizasyon için her türlü desteği veren tüm Malatyalı yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Salonumuzu inceledik. Eksikleri not aldık. Birkaç kalemde pürüzler var hepsini gerekli görüşmelerle 20 gün içinde çözeceğiz. Bizler de en geç 1 hafta içinde net kararımızı vereceğiz. Yüzde 90 Malatya’da yapacağız. Türk Milli Voleybol Takımımız da 1 hafta önceden buraya gelecek ve kampa girecek. Hem şehrimiz hem de ülkemiz için inşallah harika bir organizasyon olacak” dedi.

FATİH AVCI
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