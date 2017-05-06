Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ve Türkiye Voleybol Federasyonu’nun iş birliğinde gerçekleşecek Dünya Voleybol Ligi 2017 Şampiyonası grup eleme maçları 4 Haziran’dan itibaren Türkiye’de oynanacak. Türk Milli takımı yer aldığı 2. Grupta Mısır, Çin Halk Cumhuriyeti ve Hollanda ile Malatya’da karşı karşıya gelecek. Türkiye Voleybol Federasyonu bu önemli organizasyonu Malatya’da yeni yapılan 3 bin kişilik spor salonunda gerçekleştirmek istese de bazı engeller şimdilik bu tarihi fırsattan Malatya’nın yararlanmasını engelliyor.

SALONUN 25 GÜN İÇİNDE HAZIR OLMASI GEREKİYOR

Şeker arazisine yaklaşık 23 milyon maliyetle yaptırılan 3 bin kişilik yeni spor salonu tamamlansa da bir türlü yüklenici firma tarafından tamamen bitirilemedi. Salonu inşa eden yüklenici firma teknik aksamlardaki pürüzleri ve çevre düzenlemesini ihaledeki şartnameye uyacak şekilde henüz yerine getiremedi ve Malatya Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü’ne devri gerçekleşmedi. Birkaç eksiği giderildiğinde tamamen kullanılır duruma gelecek salonun, en geç 25 gün içinde çevre düzenlemesinin yapılması gerekiyor. 4 Haziran’da oynanacak maçların takvimleri FIVB tarafından duyurulurken, Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nün göstereceği gayret Malatya’nın bu tarihi fırsatı nasıl değerlendireceğini de gözler önüne serecek.

AKİF ÜSTÜNDAĞ MALATYA’DA OLMASI İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Malatya tarihine geçecek bu dev organizasyonun, ilimizde yapılması için büyük çaba sarf eden Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Malatyalı Akif Üstündağ, konuyla ilgili eksikliklerin giderilmesi için Gençlik Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve tüm yetkililerle görüşme halinde. Önümüzdeki günlerde Malatya’ya gelerek Vali Mustafa Toprak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile bir araya geleceği öğrenilen Üstündağ’ın memleketinin uluslar arası camiada tanıtılması için yoğun uğraşlar verdiği ifade edildi.

FATİH AVCI