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DÜNYA KUPASI HEYECANI SONA ERDİ

Türkiye'de ilk kez Erzurum / Palandöken'de 19-20-21 Ocak 2018 tarihlerinde düzenlenen FIS Snowboard SBX Dünya Kupası sona erdi.

DÜNYA KUPASI HEYECANI SONA ERDİ

Türkiye'de ilk kez Erzurum / Palandöken'de 19-20-21 Ocak 2018 tarihlerinde düzenlenen FIS Snowboard SBX Dünya Kupası sona erdi.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
23 Ocak 2018 Salı 13:59
DÜNYA KUPASI HEYECANI SONA ERDİ

Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, Kanada, Norveç, Finlandiya, Hollanda, Romanya, İspanya, ABD, Polonya, Rusya, İtalya, Çekya, Andorra, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Yeni Zelanda ve İsviçre'den 66'sı erkek, 31'i kadın olmak üzere toplam 97 sporcu podyumda boy gösterebilmek için kıyasıya mücadele etti.


Pyeongchang 2018 Kış Olimpiyatları öncesindeki son yarışma olması sebebi ile büyük önem taşıyan yarışma sonucunda olimpiyatlara katılacak sporcular belirleniyor.
Yarışta derece elde eden sporcuların madalyaları Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitci, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile diğer yetkililerce düzenlenen törende verildi.


Final yarışlarında elde edilen dereceler:

Kadınlar: 1. Eva Samkova (Çekya), 2.Chloe Trespeuch (Fransa), 3. Michela Moioli (İtalya)
Erkekler: 1. Omar Visintin (İtalya), 2. Pierre Vaultier (Fransa), 3. Alessandro Haemmerle (Avusturya) busabahmalatya.com  

İHA

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Dünya KupasıMalatyaBusabahmalatya.com
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