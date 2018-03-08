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Dünya Kadınlar Günü, Florya’da kutlandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen davetle kutlandı.Galatasaray çalışanlarını unutmadı. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki kadın çalışanlar ve futbolcu eşleri ile birlikte idari, teknik...

Dünya Kadınlar Günü, Florya’da kutlandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen davetle kutlandı.Galatasaray çalışanlarını unutmadı. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki kadın çalışanlar ve futbolcu eşleri ile birlikte idari, teknik...

08 Mart 2018 Perşembe 17:12
Dünya Kadınlar Günü, Florya’da kutlandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen davetle kutlandı.

Galatasaray çalışanlarını unutmadı. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki kadın çalışanlar ve futbolcu eşleri ile birlikte idari, teknik ekip ve tesis çalışanlarının eşleri, teknik direktör Fatih Terim’in davetiyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Davette, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Dinç Üner de yer alırken Fatih Terim, yemek öncesinde günün anlamına ilişkin bir konuşma yaptı. Florya Metin Oktay Tesisleri A Takım restoranında düzenlenen organizasyon, toplu fotoğraf çekiminin ardından tamamlanırken davete katılan tüm kadın misafirlere isimlerinin yazılı olduğu Galatasaray forması hediye edildi.
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