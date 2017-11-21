Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet programı içerisinde yer alan ve Macaristan’ın Budapeşte kentinde yapılan Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonasında, Enes Karakuş, Türkiye adına yarıştı. Başarılı karşılaşmalar çıkaran Enes Karakuş, dünya 3.sü olarak bronz madalya kazandı.

AHMET ÇAKIR’A TEŞEKKÜR!

Budapeşte’de Türk Bayrağını göndere çektiren Enes Karakuş’un bu başarısı başta Malatya olmak üzere tüm Türkiye’de sevinçle karşılandı. Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Orhan Barman bu önemli başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Öncelikle Enes kardeşimizi ve ona emek harcayan değerli antrenörümüz Basri hocamızı tebrik ediyorum. Dünya çapındaki bu başarı bizi gururlandırmıştır. Hele de Naim Süleymanoğlu gibi efsane ve örnek bir sporcumuzu kaybettiğimiz şu günlerde alınan bu başarı Türk sporu adına da önemlidir diye düşünüyorum. Bu noktada bize ciddi destek veren büyükşehir belediye başkanımız Ahmet Çakır’a çok teşekkür ediyoruz. Kendisi kulübümüz bünyesinde yaklaşık bin civarında sporcumuzun faal olmasını sağlıyor. Malatya ölçeğinde bu çok ciddi bir rakam. Onun için başkanımızın destekleri devam ettiği müddetçe biz de bu dereceleri elde edecek daha çok sporcular yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ