Yeni Malatyaspor’un yaz döneminde kadrosuna kattığı tecrübeli Süper Lig futbolcusu Yalçın Ayhan kısa sürede takım içersindeki ağırlığı ve toparlayıcı özelliğiyle takımın kaptanı oldu. 36 yaşındaki tecrübeli savunmacı özellikle antrenmanlarda ve çift kale maçlarında arkadaşlarını sık sık uyararak, yanında oynayan Sadık, Murat Akça, Sincere Seth ve Ferhat Kiraz’a daha iyi savunma yapma adına tavsiyelerde bulundu. Beklere ve stoperlere gereksiz top kayıpları yapmamaları konusunda tecrübelerini aktaran Ayhan’ın bilgi birikimi ve deneyimi ile Ertuğrul Sağlam’ın gözdesi olduğu öğrenildi. Yönetim ile konuşup takım kaptanlığını Yalçın Ayhan’a vermeyi planlayan Ertuğrul Hoca’nın ikinci kaptanlık içinse aklından geçen ismin kaleci Ertaç olduğu öğrenildi. Yeni Malatyaspor’da geçtiğimiz sezon kaptanlık bandı Sedat Ağçay’a bir önceki sezon ise Vedat Kapurtu’ya verilmişti.

HABER MERKEZİ