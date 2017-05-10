Kışla Caddesi'nden, İnönü Caddesi boyunca uzanan tüm yollar adeta sarı-kırmızı renge boyanırken, pankartların ortak dilinde ise Süper Lig’e uzanan yolda takıma başarılar dilendi. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı bir uygulamayla pankart astırmak isteyen her esnaf, kulübün hesabına para yatırıyor. Böylelikle hem şehir süslenirken, hem de Yeni Malatyaspor Kulübü'nün kasasına sıcak para giriyor. Belli ölçü ve standartlarda hazırlatılan pankartlar görüntü kirliliği oluşturmayacak şekilde şehrin muhtelif noktalarına asılıyor. Vatandaşlar uygulamayı doğru bulurken, şu ana kadar kulübe 100 farklı iş yeri ve şahıs tarafından bağış yapıldığı öğrenildi. 10 yıl sonra yeniden Süper Lig’e çıkmanın eşiğine gelen Yeni Malatyaspor’un, pazar akşamı oynayacağı Boluspor maçının biletlerinin ise yarından itibaren satışa sunulması bekleniyor.

HABER MERKEZİ