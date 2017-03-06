Şehit Kamil İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Cemil Demircan, Ali Selim Müşteri, Muhammed Enes Eskici hakem üçlüsü yönetti. İnönü Üniversitesispor rakibi karşısına Volkan, Yunus, Fikret, Garip, Enes, Fatih, Ramazan, Meriç, Ebubekir Bozan, Engin ve Ebubekir Yardım on biriyle çıktı. 21.hafta mücadelesine etkili başlayan ev sahibi takım Şehit Kamil Belediyespor'da 30 (Penaltı), 45 ve 85’inci dakikalarda Mustafa Avcı 3 gol atarken, konuk takım İnönü Üniversitesispor’da 52’de Ebubekir Bozan, 65’te ise Ebubekir Yardım takımının gollerini attılar. Müsabakayı 3-2 kaybeden İnönü Üniversitesispor, Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta puanını 30 puanla 6.sıradaki yerini korudu.

FATİH AVCI