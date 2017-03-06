06 Mart 2017 Pazartesi

Düellodan mağlubiyet çıktı!

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup’ta deplasmanda Gaziantep temsilcisi Şehit Kamil Belediyespor ile karşılaşan İnönü Üniversitesispor, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

06 Mart 2017 Pazartesi 12:53
Düellodan mağlubiyet çıktı!

  Şehit Kamil İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Cemil Demircan, Ali Selim Müşteri, Muhammed Enes Eskici hakem üçlüsü yönetti. İnönü Üniversitesispor rakibi karşısına Volkan, Yunus, Fikret, Garip, Enes, Fatih, Ramazan, Meriç, Ebubekir Bozan, Engin ve Ebubekir Yardım on biriyle çıktı. 21.hafta mücadelesine etkili başlayan ev sahibi takım Şehit Kamil Belediyespor'da 30 (Penaltı), 45 ve 85’inci dakikalarda Mustafa Avcı 3 gol atarken, konuk takım İnönü Üniversitesispor’da 52’de Ebubekir Bozan, 65’te ise Ebubekir Yardım takımının gollerini attılar. Müsabakayı 3-2 kaybeden İnönü Üniversitesispor, Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta puanını 30 puanla 6.sıradaki yerini korudu.

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: BusabahInönü üniversitesispor

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya