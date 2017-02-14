14 Şubat 2017 Salı

Düello İnönü’nün!

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden İnönü Üniversitesispor, ligin 17.haftasında sahasında karşılaştığı Kahramanmaraş Sakaryaspor’u 3-2 mağlup etti.

13 Şubat 2017 Pazartesi 14:23
Düello İnönü’nün!

  Yeşiltepe 3 Nolu Sahada oynana karşılaşmayı Sevgi Günel, Okan Güldal, Doğan Murat Kaya hakem üçlüsü yönetti. 3 puanı 3 golle alan ev sahibi İnönü Üniversitesispor’un gollerini 21’nci dakikada penaltıdan Ramazan, 46’da Kerem Özdemir, 80’de ise Fatih Sakin attı. Rakibi karşısına Volkan, Garip, Fikret, Yunus, Cumali, Fatih Sakin, Ramazan, Yasin, Kerem, Ebubekir Bozan ve Ebubekir Yardım on biriyle çıkan İnönü Üniversitesispor, aldığı galibiyetle puanını 24’e yükseltti. Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan İnönü Üniversitesispor antrenörü Murat Kurt, kolay gibi görünen zor maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

FATİH AVCI
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