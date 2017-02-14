Yeşiltepe 3 Nolu Sahada oynana karşılaşmayı Sevgi Günel, Okan Güldal, Doğan Murat Kaya hakem üçlüsü yönetti. 3 puanı 3 golle alan ev sahibi İnönü Üniversitesispor’un gollerini 21’nci dakikada penaltıdan Ramazan, 46’da Kerem Özdemir, 80’de ise Fatih Sakin attı. Rakibi karşısına Volkan, Garip, Fikret, Yunus, Cumali, Fatih Sakin, Ramazan, Yasin, Kerem, Ebubekir Bozan ve Ebubekir Yardım on biriyle çıkan İnönü Üniversitesispor, aldığı galibiyetle puanını 24’e yükseltti. Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan İnönü Üniversitesispor antrenörü Murat Kurt, kolay gibi görünen zor maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

FATİH AVCI