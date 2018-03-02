DÜDÜK ÜMİT ÖZTÜRK'TE

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın en önemli maçında Trabzonspor-Beşiktaş maçında Halis Özkahya görev alacak. 4 Aralık Pazar saat 16.00’da Konyaspor-Yeni Malatyaspor maçında ise hakem Ümit Öztürk ile yardımcıları Uygar Bebek ve Erkan Akbulut görev yapacak. Denizli bölgesi hakemi olan Öztürk, bu sezon 14 Süper Lig ve 4 Türkiye Kupası maçında düdük çaldı. Genç hakem ligin ilk yarısının son maçında Yeni Malatyaspor’un Kayserispor’u 1-0 mağlup ettiği maçta da görev yapmıştı. Son olarak kupada görev alan Ümit Öztürk, 8 Şubatta oynanan Galatasaray’ın Konyaspor’u 4-1 mağlup ettiği maçı yönetmişti. ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Malatya