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DÜDÜK ÜMİT ÖZTÜRK'TE

Süper Lig’in 24. haftasında 2, 3, 4 ve 5 Aralık tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Konyaspor ile Yeni Malatyaspor arasında Pazar günü oynanacak maçı Ümit Öztürk yönetecek.

DÜDÜK ÜMİT ÖZTÜRK'TE

Süper Lig’in 24. haftasında 2, 3, 4 ve 5 Aralık tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Konyaspor ile Yeni Malatyaspor arasında Pazar günü oynanacak maçı Ümit Öztürk yönetecek.

busabahmalatya
busabahmalatya
02 Mart 2018 Cuma 14:18
DÜDÜK ÜMİT ÖZTÜRK'TE

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın en önemli maçında Trabzonspor-Beşiktaş maçında Halis Özkahya görev alacak. 4 Aralık Pazar saat 16.00’da Konyaspor-Yeni Malatyaspor maçında ise hakem Ümit Öztürk ile yardımcıları Uygar Bebek ve Erkan Akbulut görev yapacak. Denizli bölgesi hakemi olan Öztürk, bu sezon 14 Süper Lig ve 4 Türkiye Kupası maçında düdük çaldı. Genç hakem ligin ilk yarısının son maçında Yeni Malatyaspor’un Kayserispor’u 1-0 mağlup ettiği maçta da görev yapmıştı. Son olarak kupada görev alan Ümit Öztürk, 8 Şubatta oynanan Galatasaray’ın Konyaspor’u 4-1 mağlup ettiği maçı yönetmişti. ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Malatya

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FedarasyonuKonyaYenimalatyaümit öztürk
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