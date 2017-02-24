Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, liglerde görev yapacak hakemleri açıkladı. Yeni Malatyaspor ile Altınordu arasında Pazar günü saat 18.30’da Beşiktaş Vodafone Arena Stadı’nda oynanacak müsabakayı İstanbul Bölgesi’nden A Klasmanı Hakemi Süleyman Abay’ın yönetecek. Süper Lig hakemiyken bu sezon A klasmana düşürülen tecrübeli hakem, kariyerinde sadece 1 kez Yeni Malatyaspor maçı yönetti. O karşılaşmada Yeni Malatyaspor deplasmanda Adana Demirspor ile 1 – 1 berabere kaldı. İşte ligde haftanın müsabakalarını yönetecek diğer hakemler...
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