Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, liglerde görev yapacak hakemleri açıkladı. Yeni Malatyaspor ile Altınordu arasında Pazar günü saat 18.30’da Beşiktaş Vodafone Arena Stadı’nda oynanacak müsabakayı İstanbul Bölgesi’nden A Klasmanı Hakemi Süleyman Abay’ın yönetecek. Süper Lig hakemiyken bu sezon A klasmana düşürülen tecrübeli hakem, kariyerinde sadece 1 kez Yeni Malatyaspor maçı yönetti. O karşılaşmada Yeni Malatyaspor deplasmanda Adana Demirspor ile 1 – 1 berabere kaldı. İşte ligde haftanın müsabakalarını yönetecek diğer hakemler...

MEHMET KIROĞLAN