24 Şubat 2017 Cuma

Düdük tecrübeli hakemde!

TFF. 1. Ligin 22. Haftasında İstanbul’da oynanacak Yeni Malatyaspor - Altınordu maçında İstanbul bölgesi hakemlerinden Süleyman Abay’ın görev yapacağı açıklandı.

24 Şubat 2017 Cuma 15:54
Düdük tecrübeli hakemde!

  Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, liglerde görev yapacak hakemleri açıkladı. Yeni Malatyaspor ile Altınordu arasında Pazar günü saat 18.30’da Beşiktaş Vodafone Arena Stadı’nda oynanacak müsabakayı İstanbul Bölgesi’nden A Klasmanı Hakemi Süleyman Abay’ın yönetecek. Süper Lig hakemiyken bu sezon A klasmana düşürülen tecrübeli hakem, kariyerinde sadece 1 kez Yeni Malatyaspor maçı yönetti. O karşılaşmada Yeni Malatyaspor deplasmanda Adana Demirspor ile 1 – 1 berabere kaldı. İşte ligde haftanın müsabakalarını yönetecek diğer hakemler...

MEHMET KIROĞLAN
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