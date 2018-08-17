Düdük belli, VAR belirsiz!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Süper Lig’de 2. Hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre yarınki Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe maçında Süper Lig’in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus düdük çalacak. Bu sezon ilk kez maça çıkacak Aydınus daha önce Yeni Malatyaspor’un Osmanlıspor ile 0 – 0 berabere kaldığı, Eskişehirspor’a 2 – 0 mağlup olduğu maçta görev yapmıştı. Öte yandan TFF, yarınki maçta görev yapacak Video Yardımcı Hakemleri ise açıklamadı. busabahmalatya.com