Dr. Ilkım Dünya Güreş Şampiyonası finalini yönetti

Hırvatistan’ın Başkenti Zagreb’de yapılan ve yaklaşık 10 gün süren Dünya Güreş Şampiyonası 1-9 Temmuz tarihleri arasında yapıldı.

Uluslararası Güreş Hakemi olan ve Dünya Güreş Şampiyonasında finali yöneten Ilkım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Uluslararası 1. Kategori güreş hakemi Türkiye’de 25 kişidir. Bu 25 kişi birinci kategori hakemi, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında görev alabilir. Ancak bu 25 kişinin içerisinde de Dünya Güreş Birliği (UWW) dediğimiz bir en üst komisyon dünya güreş federasyonu diye adlandırdığımız bir birlik var. Bu birlik her yıl aldığımız puana göre bizi değerlendiriyor ve bir sonraki Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında, olimpiyatlarda ve kıta şampiyonalarında nerelerde görev yapacağımızı bildiriyor” ifadelerini kullandı.

2017’de yapmış olduğu görevler neticesinde 2018’de dünya şampiyonasında görev almaya hak kazanan Ilkım, “Dünya şampiyonasına seçilerek katılabiliyorsunuz, kendiniz gidip katılamıyorsunuz. Türkiye’den iki kişi bu şampiyonaya seçildi, bu iki kişiden biri de benim. Oraya gidip Türkiye’yi, ilinizi ve üniversitenizi temsil etmiş oluyorsunuz” dedi.

Bu şampiyonaya dünyanın çeşitli ülkelerinden 70’den fazla hakem katıldığını ifade eden Ilkım, “Sadece bu şampiyonaya katılmak yetmiyor. Her hakem bu şampiyonaya katılıp ayrıca final müsabakası da yönetmek ister. Dünya Güreş Birliği yetkilileri tarafından nasıl bir hakem olunduğu ve hangi dereceden hakem olunduğu izleniyor ve takip ediliyor. Toplamda on final ve 70 hakem bu finale aday. Zorluk derecesi yüksek olan İran-Rus Güreşi Final müsabakasını bize uygun gördüler. Bu Türk hakemin başarılı bir hakem olduğunu ve zorluk derecesi yüksek olan final müsabakasını çok rahatlıkla yönetebileceği anlamını taşıyor" ifadelerini kullandı.

Final müsabakasını başarıyla yönettiğini dile getiren Ilkım, “Yaklaşık 12 yıllık güreş hakemiyim, buralara gelmek kolay değil. Bu süreç içerisinde Avrupa şampiyonası, Akdeniz oyunları olimpiyatları, dünya kupası ve çeşitli yaş kategorilerinde finaller, uluslararası turnuvalar yönettim ve şampiyonalara katıldım. Ülkemizi yurt dışında başarıyla milli forma altında temsil etmiş olmak ayrı bir duygu. Bunlar parayla satın alamayacağımız duygular. Kısacası bu şampiyonada görev aldığım, final müsabakası yürüttüğüm ve üniversitemizin adını dünya literatüründe duyurmuş olduğum için çok mutluyum” sözlerini kullandı.

Malatya’da güreş hakemliğinin öncülüğünü de yaptıklarını vurgulayan Ilkım, “Kısa süre önce de güreş aday hakemlik kursunu gerçekleştirdik. Bu kursla gerek öğrencilerimiz gerekse dışarıdan gelen katılımcılara sonuçta bu işin zirvesinin uluslararası arenada görev yapmak ve ülkemizi temsil etmek olduğunu anlattık. Ben de oralarda görev yapan biri olarak bu genç kardeşlerimize güreş hakemliğini bırakmamalarının önemli bir duygu olduğunu, bu işin asla maddiyatla ölçülecek bir şey olmadığını, tamamen milli bir duygu olduğunu ve o duyguyu tatmalarını isterim. Bu anlamda da kendilerine hep destek olduk ve destek olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.