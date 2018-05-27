Döviz artışı zora sokuyor!

Ekonomik olarak oldukça sıkıntılı bir dönemden geçen ve bu süreci atlatmak için çeşitli planlamalar yapan takımları yeni sezonda daha da zor günler beklemeye başladı. Transfer mevsimi olması ve kulüplerin kadrolarını güçlendirmek adına yapacakları transferlerin döviz kuru üzerinden olması sebebiyle maliyetlerinin artması da Yeni Malatyaspor’un transferde temkinli hareket etmesine yol açacak. Mevcut kadrolardaki oyuncuların özellikle yabancıların ücretleri döviz üzerinden ödenirken, yeni transfer edilecek futbolcuların maliyetleri de göz önüne alındığında kulüplerin kasalarından önemli bir miktar daha çıkacak. Spor Toto Süper Lig'in başladığı 11 Ağustos 2017 tarihinde Dolar 3. 540, Euro ise 4.150 seviyesindeydi. Bugün piyasalarda ise Dolar 4.737 seviyesinde, Euro ise 5.5379 düzeylerinde seyrediyor. Aradan geçen 9 aylık sürede ise bulundukları konumdan bugüne kadar 1.5 kat bir artış gösteren döviz kurundaki büyük fark Yeni Malatyaspor'u önemli ölçüde etkileyecek.

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