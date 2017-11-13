13 Kasım 2017 Pazartesi

Dostluk maçı nefes kesti

Yeni Malatyaspor teknik heyetiyle, Malatyalı basın mensuplarından oluşan Medya takımı dostluk maçında karşı karşıya geldi. Orduzu Spor Tesisleri’nde saat 14.30’da oynanan karşılaşma öncesi her iki takım birlikte hatıra fotoğrafı çektirirken, karşılaşmayı sarı kırmızılı oyuncular da tesisteki odalarından takip etti.

13 Kasım 2017 Pazartesi 11:51
Dostluk maçı nefes kesti

  Erol Bulut ve Ali Ravcı’dan oluşan teknik heyet takımı, sarı kırmızılı kulübün idman ve maçlarını takip eden gazetecilerle karşılaştı. 25’er dakikalık iki devre olarak yarı sahada oynanan maç baştan sona ortada geçerken, zaman zaman kıyasıya mücadele yaşandı. Son dakikalarda gol atanın kazanacağı üzerine her iki takım da uzlaşınca her iki kalede tempo yükseldi ancak gol sesi çıkmadı. Normal süresi 8 – 8 eşitlikle biten maç dostlukla bitti. Karşılaşma sonrası maçı değerlendiren Erol Bulut, “Her iki takımı tebrik ediyorum. Güzel bir havada güzel bir dostluk maçı oldu. Malatya medyası gerçekten beklediğimden daha iyi çıktı. Daha önce diğer teknik ekiplere zor anlar yaşattıklarını biliyorduk. Biz de de 3 eksik vardı. İyi mücadele oldu, tabi kazanan önce dostluk sonra Malatyaspor oldu diyebiliriz. Arkadaşların ayağına yüreğine sağlık” diye konuştu.

Yeni Malatyaspor teknik heyeti; Erol Bulut, Ali Ravcı, Murat Erdeğer, Zeki Coşkuner, Cumali Dağhan, Mustafa Ayaz, Ali Karadeniz, Damir İbric, Serhat Umar’dan oluştu.  Malatyalı basın mensuplarından oluşan Medya takımında ise; Mehmet Türel, Fatih Avcı, Yılmaz Yaşar, Akif Çelik, Fatih Aydın, Tuncay Selçuk, Hakan Karaduman, Turgay Gürcü, Sercan Erduran yer aldı.






ÖMER ALİ DELİBAŞ
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