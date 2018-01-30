DORİA YABANCILIK ÇEKMEDİ!

Marsilya kulübünden kiralık olarak transfer edilen 23 yaşındaki stoper Matheus Doria Macedo Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçını menajeri ile birlikte tribünden izledi. İstanbul’da gerçekleşen imza töreninin ardından Cumartesi günü Malatya’ya gelen Brezilyalı oyuncu, sezon sonuna kadar konaklayacağı otele yerleşmişti. Sivasspor karşılaşması öncesi yeni takım arkadaşlarıyla bir araya gelen Doria, Sivasspor maçı öncesi takım arkadaşlarına destek verdi. Taraftarların coşkusu karşısında hayranlığını gizleyemeyen genç oyuncu, karşılaşmayı başından sonuna kadar büyük bir dikkatle takip etti. Maçın bitişiyle birlikte sahaya inen oyuncu yeni takım arkadaşlarıyla birlikte galibiyetin sevincini yaşadı.busabahmalatya.com