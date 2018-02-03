“DORİA VE GİLBERTO LİSTEMDEYDİ”

E.Y. Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut Antalyaspor maçı ve takımdaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Transfer döneminin son saatlerinde kadrolarına 2 yeni isim katmalarının sevindirici olduğunu belirten Bulut, “Transferde biraz bekledik ama 2 oyuncu almamız bizim adımıza güzel oldu. Doria ve Gilberto transfer listemizde olan isimlerdi. İkisinin de bize katkı sağlayacağını düşünüyorum. O bölgelere adam almamız, rekabet düzeyini de arttıracaktır. Umarım 2 oyuncumuzda ligin ikinci yarısında bize katkı sağlar. Bu anlamda transferlerden dolayı yönetimimize teşekkür ediyorum” dedi.