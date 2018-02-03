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“DORİA VE GİLBERTO LİSTEMDEYDİ”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, transferde 2 oyuncu almalarının sevindirici olduğunu belirterek, “Transferde biraz bekledik ama 2 oyuncu almamız bizim adımıza güzel oldu. Doria ve Gilberto transfer listemizde olan isimlerdi. İkisinin de bize katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

“DORİA VE GİLBERTO LİSTEMDEYDİ”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, transferde 2 oyuncu almalarının sevindirici olduğunu belirterek, “Transferde biraz bekledik ama 2 oyuncu almamız bizim adımıza güzel oldu. Doria ve Gilberto transfer listemizde olan isimlerdi. İkisinin de bize katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

busabahmalatya
busabahmalatya
03 Şubat 2018 Cumartesi 12:41
“DORİA VE GİLBERTO LİSTEMDEYDİ”

E.Y. Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut Antalyaspor maçı ve takımdaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Transfer döneminin son saatlerinde kadrolarına 2 yeni isim katmalarının sevindirici olduğunu belirten Bulut, “Transferde biraz bekledik ama 2 oyuncu almamız bizim adımıza güzel oldu. Doria ve Gilberto transfer listemizde olan isimlerdi. İkisinin de bize katkı sağlayacağını düşünüyorum. O bölgelere adam almamız, rekabet düzeyini de arttıracaktır. Umarım 2 oyuncumuzda ligin ikinci yarısında bize katkı sağlar. Bu anlamda transferlerden dolayı yönetimimize teşekkür ediyorum” dedi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol BulutTransfer
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