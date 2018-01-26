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Doria sağlık kontrolünden geçti

Evkur Yeni Malatyaspor’un Fransa'nın Marsilya takımından transfer ettiği ve dün gece İstanbul'a gelen yeni transferi Matheus Doria Macedo sağlık kontrolünden geçti. 

Doria sağlık kontrolünden geçti

Evkur Yeni Malatyaspor’un Fransa'nın Marsilya takımından transfer ettiği ve dün gece İstanbul'a gelen yeni transferi Matheus Doria Macedo sağlık kontrolünden geçti. 

busabahmalatya
busabahmalatya
26 Ocak 2018 Cuma 18:42
Doria sağlık kontrolünden geçti

E.Y. Malatyaspor, devre arası hazırlıkları kapsamında Marsiya'dan Doria'yı kadrosuna kattı. Dün gece Atatürk Havaalanı’nda coşkulu bir taraftar grubu tarafından karşılanan Brezilyalı stoper, daha sonra sağlık kontrolüne alındı.
Akşam saatlerinde Malatya’ya gelerek takımla birlikte çalışmalara başlayacağı açıklanan genç savunmacı, sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edildi. Doria’nın transferiyle ilgili konuşan Kulüp Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, kaliteli bir futbolcuyu kadrolarına kattıklarını söyledi.


Doria’yı kiralık olarak transfer ettiklerini kaydeden Gündüz, “Malatyaspor camiasına hayırlı olsun. Çok kaliteli bir futbolcuyu kadromuza dahil ettik. Kendisiyle kiralık olarak anlaştık. Daha önce Türkiye’den çeşitli kulüpler kendisini transfer etmek istemişti. İnşallah kısa sürede takıma katılıp, önemli katkılar sunar” diye konuştu.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni Malatyaspor.Matheus Doria Macedo .
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