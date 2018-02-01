DORİA: DAHA İYİSİ OLABİLİR

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 20. haftasında Cumartesi günü Antalyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Devre arası transfer döneminde Fransa’nın Marsilya kulübünden kiralık olarak sarı-kırmızılılara transfer olan Matheus Doria Macedo’da takımla birlikte çalışmalara başladı. Antrenmana başlamadan önce konuşan Doria, her türlü şartlarda Yeni Malatyaspor’a katkı sağlamak istediğini söyledi. Matheus Doria “Malatya’ya gelirken çok güzel karşılandım. Duygularım şuanda en üst düzeyde. Takım olarak ligin ikinci yarısında iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Tüm şartlarda Yeni Malatyaspor’a en büyük katkıyı sağlamaya çalışacağım. Gördüğüm kadarıyla maçtan maça artan bir performans var. Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Ligi şuan bulunduğumuz konumdan çok daha iyi bir konumda bitireceğimizi düşünüyorum.” diye konuştu.busabahmalatya.com