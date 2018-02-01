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DORİA: DAHA İYİSİ OLABİLİR

Marsilya kulübünden kiralık olarak transfer edilen stoper Matheus Doria Macedo ilk antrenmanına çıktı. Malatya’da güzel karşılandığını kaydeden Doria, ligi şuan ki konumdan çok daha iyi bir konumda bitireceklerini söyledi.

DORİA: DAHA İYİSİ OLABİLİR

Marsilya kulübünden kiralık olarak transfer edilen stoper Matheus Doria Macedo ilk antrenmanına çıktı. Malatya’da güzel karşılandığını kaydeden Doria, ligi şuan ki konumdan çok daha iyi bir konumda bitireceklerini söyledi.

busabahmalatya
busabahmalatya
01 Şubat 2018 Perşembe 14:17
DORİA: DAHA İYİSİ OLABİLİR

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 20. haftasında Cumartesi günü Antalyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Devre arası transfer döneminde Fransa’nın Marsilya kulübünden kiralık olarak sarı-kırmızılılara transfer olan Matheus Doria Macedo’da takımla birlikte çalışmalara başladı. Antrenmana başlamadan önce konuşan Doria, her türlü şartlarda Yeni Malatyaspor’a katkı sağlamak istediğini söyledi. Matheus Doria “Malatya’ya gelirken çok güzel karşılandım. Duygularım şuanda en üst düzeyde. Takım olarak ligin ikinci yarısında iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Tüm şartlarda Yeni Malatyaspor’a en büyük katkıyı sağlamaya çalışacağım. Gördüğüm kadarıyla maçtan maça artan bir performans var. Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Ligi şuan bulunduğumuz konumdan çok daha iyi bir konumda bitireceğimizi düşünüyorum.” diye konuştu.busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Marsilya KulübüStoper Matheus Doria Macedo
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