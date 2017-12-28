28 Aralık 2017 Perşembe

Dönecek mi gidecek mi derken… Ve kaptan ayrıldı!

Yeni Malatyaspor, tecrübeli kaptanı Yalçın Ayhan ile yollarını ayırma kararı aldı. İstanbul’da gerekleşen Adil Gevrek-Erol Bulut zirvesinden kadro dışı kalan Yalçın’a af değil, ayrılık çıktı. Daha önce kadro dışı kalan Yalçın’ın devre arası kampına katılacağını açıklayan başkan Gevrek, tecrübeli isimle karşılıklı olarak anlaşıp, yıldız ismi göndereceklerini belirtti.

28 Aralık 2017 Perşembe 11:36
Dönecek mi gidecek mi derken… Ve kaptan ayrıldı!

  Futbol gündemini uzun süredir işgal eden Yalçın Ayhan dönecek mi gidecek mi sorusunun yanıtı dün belli oldu. İstanbul’da kulüp başkanı Adil Gevrek ve teknik direktör Erol Bulut arasında gerçekleşen görüşmede tecrübeli stoperin yeniden takıma dönmemesi konusunda ortak karar alındı. Ayrılık kararını Yalçın’a ileten başkan Adil Gevrek dün de gündüz vaktinde başkan Gevrek ile bir araya gelip ayrılığın şartlarını konuştu. Gevrek – Yalçın görüşmesine Yalçın’ın menajeri de katılırken, ayrılık kararında Erol Bulut ve kulüp profesyonellerinin görüşünün de etkili olduğu öğrenildi.

Yalçın konusunda değerlendirmelerde bulunan Adil Gevrek, “Yalçın Ayhan, Temmuz ayında yaptığımız en önemli transferlerden birisiydi. Takıma katkı da sağladı. İstenmeyen ufak tefek bazı sıkıntılar oldu. Arka kapılarda konuşulanları takdir edersiniz herkes bilmez. Kulüplerin kriterleri ve kuralları vardır. Futbolcular hata yaparlar, kadro dışı bırakılırlar, tekrar affedilirler bunlar olur. Yalçın’a Ocak ayının 3’üne kadar izin vermiştik ama kendisiyle oturduk konuştuk. Karşılıklı anlaşarak devre arasında yollarımız ayrılacak.” diye konuştu.

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni MalatyasporYalçın Ayhan

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