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Donanımlı eğitimler yapılacak

Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü Başkanı Ali Karaca, ‘Fırsat Verirseniz Her Çocuk Başarır’ projesi kapsamında çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Donanımlı eğitimler yapılacak

Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü Başkanı Ali Karaca, ‘Fırsat Verirseniz Her Çocuk Başarır’ projesi kapsamında çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

11 Ekim 2018 Perşembe 18:37
Donanımlı eğitimler yapılacak

Karaca, Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü’nün antrenörlerinin Çorum’da gerçekleştirilen Bedensel Engelliler Yüzme Antrenörlüğü eğitimine katıldıklarını kaydetti.Özel sporculara eğitim veren kulüp antrenörlerinin gerçek anlamda sporculara hizmet ettiklerini belirterek, “Antrenörlerimiz, özel çocuklarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Özel sporcular yüzme antrenörlüğü sonrası eğitmenlerin bedensel engelliler yüzme antrenörlüğü belgesini de alarak, daha donanımlı bir şekilde eğitimlerini vermeyi sürdürecekler” dedi.

‘Fırsat Verirseniz Her Çocuk Başarır’ projesi kapsamında çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydeden Karaca, “Çocuklarımız haftanın her günü tecrübeli eğitmenlerimiz nezaretinde birebir eğitim alıyoruz. Çalışmalarımız aralıksız, verimli bir şekilde sürüyor. ‘Fırsat Verirseniz Her Çocuk Başarır’ projesi kapsamında çocuklarımız en iyi şekilde eğitim alıyor. Bu noktada bizlere her zaman destek veren valimiz Ali Kaban ve değerli eşlerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Ali KaracaSessiz Adımlar Spor Kulübü
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