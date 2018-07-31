Donald’da mutlu son!

Transfer çalışmalarını hızlandıran Malatya temsilcisi, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’ın Hollandalı orta saha oyuncusu Mitchell Donald’ı kadrosuna katmayı başardı. Tecrübeli futbolcunun fiyatı konusunda yaşayan anlaşmazlıktan dolayı tıkanan transfer görüşmeleri Yeni Malatyaspor yönetiminin istediği rakama inince tatlıya bağlandı. Tecrübeli futbolcunun yeni sezon hazırlıkları için 1 Ağustos Çarşamba günü Malatya’da toplanacak olan sarı-kırmızılıların çalışmalarına dahil olacağı belirtildi. 1988 Hollanda Nieuw-Vennep doğumlu olan Mitchell Donald, merkez orta sahada oynuyor. 1.84 metre boyundaki futbolcu, ön libero ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor. Kulübü Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran’da sona eren olan Hollandalı futbolcu, kariyerine Ajax altyapısında başladı. Donald daha sonra sırasıyla Wilem, Roda, Mordovia ve Kızılyıldız'da oynadı. Yeni Malatyaspor, Hollandalı futbolcuyla 3 yıllık anlaşma yapacak. busabahmalatya.com