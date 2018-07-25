Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 32°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
93142
ALTIN
192.253
DOLAR
4.8653
STERLİN
6.4058
EURO
5.6898

Donald belirsizliği sürüyor

Yeni Malatyaspor’un, Hollandalı orta saha oyuncusu Mitchell Donald ile her konuda anlaşmaya vardı iddia edildi.

Donald belirsizliği sürüyor

Yeni Malatyaspor’un, Hollandalı orta saha oyuncusu Mitchell Donald ile her konuda anlaşmaya vardı iddia edildi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:51
Donald belirsizliği sürüyor

Transfer çalışmalarını hızlandıran Malatya temsilcisi, Sırp ekibi Kızılyıldız’ın Hollandalı orta saha oyuncusu Mitchell Donald’ı sözleşme imzalamak için İstanbul’a davet etti. Tecrübeli futbolcunun yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası’nda sürdüren sarı-kırmızılı takımın kampına katılacağı bildirildi. Malatya temsilcisinin Donald ile 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken, transferin Erol Bulut’un raporu doğrultusunda yapıldığı belirtildi. 1988 Hollanda Nieuw-Vennep doğumlu olan Mitchell Donald, merkez orta sahada oynuyor. 1.84 metre boyundaki futbolcu, ön libero ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor. Kulübü Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek olan Hollandalı futbolcu, Roda JC Kerkrade U21, Mordovia Saransk, Willem II Tilburg, AFC Ajax Amsterdam, Roda JC Kerkrade takımlarının da formalarını giydi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Mitchell DonaldHollandaTÜRKİYEMalatyaYeni Malatya SporTransfer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zoran Tosic transferinden vazgeçildi
Zoran Tosic transferinden vazgeçildi
Yeşilyurt şampiyonluk için iddialı
Yeşilyurt şampiyonluk için iddialı
“Teklifimizi yaptık”
“Teklifimizi yaptık”
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim