Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu tarafından, Beşiktaş beraberliği sonrası acilen toplanan yönetim ve teknik heyet sarı kırmızılı takımın tecrübeli kaptanı Yalçın Ayhan’ı süresiz kadro dışı bırakmıştı. Bu kararın ardından kulüpten izin alarak İstanbul’a giden 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Osmanlıspor maçı öncesinde sosyal medya hesabından kaplan ve Türk bayrağı ifadelerini içeren bir fotoğraf paylaştı. Kısa sürede fotoğrafın altına sarı-kırmızılı takımın taraftarları yüzün üzerinde yorum yaparak “Dön büyük kaptan”, “Kaptan dön özlettin kendini Malatya senin evin” yorumları yaparak oyuncunun tekrar takıma dahil olmasını istediler.

HABER MERKEZİ