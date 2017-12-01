01 Aralık 2017 Cuma

“Dön büyük kaptan”

Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu’nun Beşiktaş maçı sonrasında kadro dışı bıraktığı takım kaptanı Yalçın Ayhan sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Kadro dışı bırakılmasının ciddi bir şekilde üzdüğü taraftarlar, tecrübeli oyuncunun fotoğrafının altına kısa sürede “Dön büyük kaptan” şeklinde yorumlarda bulundular.

01 Aralık 2017 Cuma 11:53
“Dön büyük kaptan”

  Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu tarafından, Beşiktaş beraberliği sonrası acilen toplanan yönetim ve teknik heyet sarı kırmızılı takımın tecrübeli kaptanı Yalçın Ayhan’ı süresiz kadro dışı bırakmıştı. Bu kararın ardından kulüpten izin alarak İstanbul’a giden 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Osmanlıspor maçı öncesinde sosyal medya hesabından kaplan ve Türk bayrağı ifadelerini içeren bir fotoğraf paylaştı. Kısa sürede fotoğrafın altına sarı-kırmızılı takımın taraftarları yüzün üzerinde yorum yaparak “Dön büyük kaptan”, “Kaptan dön özlettin kendini Malatya senin evin” yorumları yaparak oyuncunun tekrar takıma dahil olmasını istediler.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahYalçın Ayhan

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