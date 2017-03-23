17-21 Mart 2017 tarihinde Mardin’de düzenlenen Diyarbakır, Gaziantep, Batman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Şırnak, Adana gibi 12 farklı ilin 6. sınıf kız takımlarının katıldığı Küçük Kızlar Hentbol Grup Maçlarında Malatya ilini Necatibey ortaokulu temsil etti. Şanlıurfa ve Şırnak illeriyle beraber aynı grupta mücadele eden temsilcimiz, Şanlıurfa takımını 6-5, Şırnak takımını 13-2 yenmeyi başardı. Kendi grubunu lider tamamlayan Malatya temsilcisi, Amasya’ da yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

“HEDEFİMİZ TÜRKİYE FİNALLERİ”

Necatibey Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni ve takım antrenörü Fevzi Tulğar, grup müsabakalrının bir birinden zorlu geçtiğini söyledi. Tulğar, “Rakiplerimiz gerçekten güçlü ve iyi hazırlanmışlardı ama o mücadelelerden 6-5 ve 13-2 galip ayrılmayı başardık. Hedefimiz Amasya ilinde yapılacak şampiyonadan lider ayrılıp finallere yükselmek. Öğrencilerimize gerçekten çok güveniyorum, onlarda bu potansiyel ciddi anlamda var. İyi bir kura çekersek ve zor illerle takımlarla eşleşmezsek Türkiye Küçük Kızlar Hentbol Şampiyonasında final maçları oynayacağımıza inanıyorum. Tabi ki şuan tek hedefimiz 7 - 11 Nisan arasında Amasya’ da oynayacağımız yarı final müsabakalarında grubumuzu lider tamamlayıp finale son 10 il arasına adımızı yazdırmak.” Diye konuştu.

Okul Müdürü Ali Akbaş ise, ”Bu başarıda büyük emeği bulunan öğrencilerimiz başta olmak üzere okulumuz beden eğitimi öğretmenleri Fevzi Tulğar ve Sinan Örüm’e ayrı ayrı teşekkür ederim. Öğrencilerimiz okulumuzu ve ilimizi müsabakaya çıktıkları her ilde de en iyi şekilde temsil etme başarısı yakaladılar, onlarla gurur duyuyorum.” Dedi.

FATİH AVCI