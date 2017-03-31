Yeni Malatyaspor ile Elazığspor arasında yarın İstanbul’da oynanacak doğunun derbisini Manisa Bölgesi Süper Lig Hakemi Koray Gencerler’in yöneteceği açıklandı. TFF Merkez Hakem Kurulu daha önce Yeni Malatyaspor’un TFF 1. Lig’de 3 kez daha Gencerler’i atamıştı. Ümraniye ve Şanlıurfa’yı 2 – 1’lik skorlarla mağlup eden kaplanlar, Adana Demirspor ile 1 – 1 berabere kalmıştı. Gencerler ile daha önce hiç yenilgi yüzü görmeyen Yeni Malatyaspor’un bu sezon maçına 8. kez ege bölgesinden hakem atanmış oldu. Ligde görev yapacak diğer hakemler ve müsabakaların programı şöyle:

MEHMET KIROĞLAN