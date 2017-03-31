31 Mart 2017 Cuma

Doğunun derbisini Koray Gençerler yönetecek!

Tüm Türk Futbol kamuoyunda nefeslerin tutulduğu Yeni Malatyaspor – Elazığspor maçını yönetecek hakem açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu doğunun derbisine Süper Lig’in tecrübeli ismi Koray Gencerler’i atadı.

31 Mart 2017 Cuma 11:31
Doğunun derbisini Koray Gençerler yönetecek!

  Yeni Malatyaspor ile Elazığspor arasında yarın İstanbul’da oynanacak doğunun derbisini Manisa Bölgesi Süper Lig Hakemi Koray Gencerler’in yöneteceği açıklandı. TFF Merkez Hakem Kurulu daha önce Yeni Malatyaspor’un TFF 1. Lig’de 3 kez daha Gencerler’i atamıştı. Ümraniye ve Şanlıurfa’yı 2 – 1’lik skorlarla mağlup eden kaplanlar, Adana Demirspor ile 1 – 1 berabere kalmıştı. Gencerler ile daha önce hiç yenilgi yüzü görmeyen Yeni Malatyaspor’un bu sezon maçına 8. kez ege bölgesinden hakem atanmış oldu. Ligde görev yapacak diğer hakemler ve müsabakaların programı şöyle: 

MEHMET KIROĞLAN
Anahtar Kelimeler: Busabah

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