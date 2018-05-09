Doğu Anadolu Bölgesinde ilk

Özel eğitim gereksinimi olan bireyler ile diğer bireyleri bir araya getiren Türkiye ve tüm dünyada yer alan özel olimpiyatlar, 10 Mayıs tarihinde Bölge Oyunları olarak Doğu Anadolu Bölgesindeki farklı şehirlerden 90 özel sporcuların katılımıyla İnönü Üüniversitesinde gerçekleşecek. Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlileri, öğretim üyeleri, fakülte öğrencileri ve antrenörler tarafından organize edilecek oyunlarda masa tenisi, basketbol ve atletizm branşları yer alacak. Oyunlar, 10 Mayıs Perşembe günü İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Tesislerinde özel sporcuların sağlık taraması ve sonrasında açılış töreniyle başlayacak, müsabakaların düzenlenmesiyle devam edecek ve gün sonunda ödül töreni ve kapanış töreniyle sona erecek.

“Oyun Birlikte, Hayat Birlikte” mottosuyla tüm dünyada yer alan, hatta dünyanın en yaygın sivil toplum kuruluşu ve en büyük amatör spor organizasyonlarından biri olan Special Olympics Türkiye’de özel olimpiyatlar düzenliyor ve burada sporcular, antrenörler, gönüllüler, doktorlar, aileler, bira araya geliyor. Aynı zamanda dernek, Türkiye’deki özel eğitim gereksinimi olan bireylerin, spor yoluyla diğer bireylerle bir araya gelmesini, kaynaşmasını, sosyal hayata katılmasını sağlıyor. 1982 yılında Sakıp Sabancı önderliğinde temelleri atılan dernek 2002 yılından itibaren Dilek Sabancı’nın Onursal Başkanlığında ve Mehmet Civelek’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nda Türkiye Özel Sporcular Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) çatısı altında organizasyonlar düzenleniyor.

busabahmalatya.com