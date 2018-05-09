Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 18°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
100620
ALTIN
180.803
DOLAR
4.2767
STERLİN
5.8070
EURO
5.0709

Doğu Anadolu Bölgesinde ilk

Doğu Anadolu Bölgesinde ilk defa yapılacak olan Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları'na İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ev sahipliği yapacak. 

Doğu Anadolu Bölgesinde ilk

Doğu Anadolu Bölgesinde ilk defa yapılacak olan Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları'na İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ev sahipliği yapacak. 

09 Mayıs 2018 Çarşamba 17:37
Doğu Anadolu Bölgesinde ilk

Özel eğitim gereksinimi olan bireyler ile diğer bireyleri bir araya getiren Türkiye ve tüm dünyada yer alan özel olimpiyatlar, 10 Mayıs tarihinde Bölge Oyunları olarak Doğu Anadolu Bölgesindeki farklı şehirlerden 90 özel sporcuların katılımıyla İnönü Üüniversitesinde gerçekleşecek. Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlileri, öğretim üyeleri, fakülte öğrencileri ve antrenörler tarafından organize edilecek oyunlarda masa tenisi, basketbol ve atletizm branşları yer alacak. Oyunlar, 10 Mayıs Perşembe günü İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Tesislerinde özel sporcuların sağlık taraması ve sonrasında açılış töreniyle başlayacak, müsabakaların düzenlenmesiyle devam edecek ve gün sonunda ödül töreni ve kapanış töreniyle sona erecek. 
“Oyun Birlikte, Hayat Birlikte” mottosuyla tüm dünyada yer alan, hatta dünyanın en yaygın sivil toplum kuruluşu ve en büyük amatör spor organizasyonlarından biri olan Special Olympics Türkiye’de özel olimpiyatlar düzenliyor ve burada sporcular, antrenörler, gönüllüler, doktorlar, aileler, bira araya geliyor. Aynı zamanda dernek, Türkiye’deki özel eğitim gereksinimi olan bireylerin, spor yoluyla diğer bireylerle bir araya gelmesini, kaynaşmasını, sosyal hayata katılmasını sağlıyor. 1982 yılında Sakıp Sabancı önderliğinde temelleri atılan dernek 2002 yılından itibaren Dilek Sabancı’nın Onursal Başkanlığında ve Mehmet Civelek’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nda Türkiye Özel Sporcular Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) çatısı altında organizasyonlar düzenleniyor. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu BölgesiMalatyaözel Olimpiyatlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnönü Stadyumu'nda küçükler Bocce Grup Müsabakaları son buldu
İnönü Stadyumu'nda küçükler Bocce Grup Müsabakaları son buldu
Malatya'dan start verildi
Malatya'dan start verildi
İnönü Üniversitesi'nden 3'üncülük
İnönü Üniversitesi'nden 3'üncülük

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim