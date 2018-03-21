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DOĞRU DEĞİL

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, sosyal medyada yer alan ‘yönetim istifa etti’ iddialarını yalanlayarak, yönetimin görevinin başında olduğunu  açııkladı.

DOĞRU DEĞİL

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, sosyal medyada yer alan ‘yönetim istifa etti’ iddialarını yalanlayarak, yönetimin görevinin başında olduğunu  açııkladı.

busabahh
busabahh
21 Mart 2018 Çarşamba 12:47
DOĞRU DEĞİL

İSTİFA HABERLERİ DOĞRU DEĞİL

Bazı sosyal medya sitelerinde Evkur Yeni Malatyaspor yönetim kurulunun istifa kararı aldığı ve divan kurulunun bu kararı kabul etmediği yönünde haberler çıkınca kulüp, resmi siteden açıklama yaparak haberin doğruluk payının olmadığını duyurdu. Evkur Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu'nun açıklaması şöyle:
“Gün içerisinde bazı sosyal medya hesaplarında, aslı astarı olmayan sadece dedikodudan ibaret olan Evkur Yeni Malatyaspor’umuzun Başkanı Adil Gevrek ve Yönetim Kurulu “İstifa etti” yönündeki söylemlere ve yalan haberlere itibar etmeyiniz. Amaç ve niyetin ne olduğunu anlamadığımız bu tür konular ile kulübümüzün zarar görmemesi için resmi site ve hesaplarımız dışında çıkan hiçbir haber ve paylaşımı doğru kabul etmeyiniz. Yönetim kurulu olarak görevimizin başında olduğumuzu başta büyük Yeni Malatyaspor camiası olmak üzere tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz.” busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 21.03.2018 13:28
Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporIstifa HaberleriBusabahmalatyaAdil Gevrek
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