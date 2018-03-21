İSTİFA HABERLERİ DOĞRU DEĞİL

Bazı sosyal medya sitelerinde Evkur Yeni Malatyaspor yönetim kurulunun istifa kararı aldığı ve divan kurulunun bu kararı kabul etmediği yönünde haberler çıkınca kulüp, resmi siteden açıklama yaparak haberin doğruluk payının olmadığını duyurdu. Evkur Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu'nun açıklaması şöyle:

“Gün içerisinde bazı sosyal medya hesaplarında, aslı astarı olmayan sadece dedikodudan ibaret olan Evkur Yeni Malatyaspor’umuzun Başkanı Adil Gevrek ve Yönetim Kurulu “İstifa etti” yönündeki söylemlere ve yalan haberlere itibar etmeyiniz. Amaç ve niyetin ne olduğunu anlamadığımız bu tür konular ile kulübümüzün zarar görmemesi için resmi site ve hesaplarımız dışında çıkan hiçbir haber ve paylaşımı doğru kabul etmeyiniz. Yönetim kurulu olarak görevimizin başında olduğumuzu başta büyük Yeni Malatyaspor camiası olmak üzere tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz.” busabahmalatya.com